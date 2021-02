Orange Cameroun, pour la 7ème fois désignée Top Employer :: CAMEROON

L’entreprise de télécommunications Orange Cameroun a été certifié Top Employer par le Top Employer Institute pour la 7ème fois depuis 2015, en reconnaissance de sa politique de management des ressources humaines jugée parmi les meilleures au Cameroun et en Afrique. Un prix qui conforte le Top management de l’opérateur qui a fait le choix d’offrir une expérience salarié incomparable à tous.

Cette année encore, Orange Cameroun a fait l'objet d'une évaluation à travers une enquête relative à 600 pratiques RH, réparties en 10 thèmes portant sur la stratégie de gestion des talents, la planification des effectifs, l’acquisition des talents, la politique de formation et de développement des compétences, la politique de gestion des performances, sur le développement du leadership, la capacité à créer un cadre de travail permettant l’épanouissement de ses employés et la mise en œuvre de procédures favorisant l’équilibre vie privée / vie professionnelle, etc. Cette certification qui atteste de la crédibilité d’Orange Cameroun en tant qu’Employeur de référence dans notre pays, démontre par un moyen objectif, indépendant et externe, la qualité des pratiques RH mises en œuvre par Orange Cameroun pour mobiliser et engager d’avantage son personnel et rendre son organisation plus attractive, au travers d’une proposition de valeur conforme aux standards internationaux, dans une démarche d’amélioration continue.

La certification Top Employer Cameroun 2021, Top Employer Afrique 2021 vient confirmer l’appartenance d’Orange Cameroun à cette communauté mondiale d'entreprises modernes performantes et visionnaires, qui s'efforcent de mettre en place et faire évoluer les meilleures pratiques en rapport avec la gestion des ressources humaines. Cette reconnaissance est également la preuve de l’engagement d’Orange Cameroun, employeur digital et humain qui place le salarié au cœur de ses préoccupations en lui permettant de vivre une expérience unique. Ce dont elle a encore fait preuve en instaurant en septembre 2020, sous la supervision du Ministère du travail et de la Sécurité Sociale, un groupe de réflexion sur le télétravail aux fins d’anticiper sur la nécessité d’un encadrement minimal des nouvelles modalités du travail imposées par le COVID-19.

Pour Frédéric DEBORD, Directeur Général d’Orange Cameroun, « Cette certification couronne les efforts constants d’innovation et d’amélioration de nos pratiques que nous mettons en œuvre afin de nous maintenir au top en matière de gestion des ressources humaines.

L’obtention amplement méritée de cette distinction internationale par Orange Cameroun a été rendue possible grâce à l'effort du personnel qui d’une manière ou d’une autre contribue à la performance globale de notre entreprise.et plus particulièrement les équipes de la direction de Ressources Humaines qui travaillent au quotidien à l’amélioration de notre bien-être au travail »

Le Top Employer Institute récompense dans le monde entier l’excellence des conditions de travail offertes par les employeurs à leurs salariés selon des critères d’évaluation s’appuyant sur la qualité de l’environnement de travail, la politique de développement des talents et l’amélioration en permanence leurs pratiques en vigueur