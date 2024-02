Cameroun :: Aviator : Retrouvez La Promotion Dans Le Jeu Chez Supergooal :: Cameroon

Chez le Leader Supergooal, au-delà des gains réguliers, les promotions sont organisées quasiment tous les jours, pour gratifier ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent un peu moins. Gagner est donc la chose la mieux partagée par tous ! Oui, les plus réguliers sont aussi les plus récompensés, car ils y vont avec le cœur, et c'est sans doute pour cela que la chance leur sourit aussi. Vous également, tentez votre chance dès aujourd’hui, et réjouissez-vous à la fin de la partie !

Profitez des meilleurs Casinos et Promotions, avec les gains les plus époustouflants !

La promotion Aviator pluie de pari gratuit, organisée dans la période du 01.02. – 29.02.24. La promotion est valable uniquement pour les joueurs inscrits sur le site supergooal.cm et l'application mobile. Pendant la promotion, les Freebets vont tomber tous les jours, un total de 10 fois par jour, pour 10 joueurs à chaque fois. Lors de chaque pluie, les 10 premiers joueurs qui cliquent sur le bouton RÉCLAMER obtiennent un pari gratuit. Chaque Freebet offert vaut 150 XAF. Un joueur peut prendre un pari gratuit pendant une pluie.

Pour en profiter sans plus attendre, ouvrez le « Chat » dans le jeu Promotion Aviator en cliquant sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'écran et attendez la pluie de Freebet. Après le Freebet téléchargé, le joueur doit cliquer sur « Paris gratuits » dans le menu et sélectionner le montant du Freebet téléchargé comme pari. Les gains peuvent être versés sur le compte cash du joueur à tout moment une fois que le coefficient a atteint le montant minimum de 1,95. Une pluie de paris gratuits apparaîtra au hasard 10 fois au cours de la journée pendant 10 minutes. Les paris gratuits doivent être utilisés dans les 10 minutes après avoir appuyé sur le bouton RÉCLAMER.

Supergooal sans relâche, met à votre disposition et sans contrainte aucune, les jeux et promotions. Vous pouvez faire partie des heureux millionnaires à travers votre compte personnel ! Inscrivez-vous donc sur notre site maintenant et faites-vous sans limite du plaisir, un plaisir responsable !

