Dans une révélation sensationnelle devant les magistrats militaires, Justin Danwe a pris la parole et a laissé entendre des éléments qui pourraient bien bouleverser les attentes de beaucoup. Après avoir évoqué la coupure ciblée sur les numéros du commando et admis la surveillance de son téléphone avant l'opération d'enlèvement, Danwe a fait une déclaration surprenante : Jean Pierre Amougou Belinga n'est pas impliqué dans l'opération d'enlèvement et d'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Des extraits de son audition datée du 7, 8 et 9 novembre 2023 ont été obtenus en exclusivité. Danwe a été interrogé sur sa relation avec Amougou Belinga, affirmant l'avoir rencontré pour la première fois au milieu de l'année 2021 pour une demande d'emploi pour un ami. Il a ensuite détaillé leurs échanges de messages via WhatsApp jusqu'au 28 janvier 2022, portant sur des sujets d'actualité.

L'audition a également révélé un autre aspect de leur relation, où Amougou Belinga aurait évoqué le journaliste Martinez Zogo lors d'une rencontre le 29 décembre 2022, exprimant son mécontentement à l'égard des propos de ce dernier. Cependant, Danwe a affirmé qu'Amougou Belinga n'avait pas demandé d'intimidation contre Zogo, affirmant que l'homme d'affaires n'avait pas l'autorité pour le faire.

Danwe a également mentionné avoir remis un dossier de demande d'avance de solde à Amougou Belinga entre août et septembre 2022, ce qui contredit la date de la demande selon les documents présentés lors de l'audition. Il a également affirmé avoir reçu une somme de 2.000.000 FCFA après leur rencontre, comme cela était devenu habituel.

Interrogé sur l'implication d'Amougou Belinga dans l'enlèvement et la mort de Martinez Zogo, Danwe a catégoriquement nié toute implication de l'homme d'affaires, affirmant qu'il n'avait pas l'autorité pour donner de tels ordres.

Ces révélations ont été suivies d'une confrontation entre Danwe, Amougou Belinga et Bidzongo Albert le 12 janvier 2024, où Bidzongo a admis ne pas être le neveu d'Amougou Belinga et où Danwe a réaffirmé l'innocence d'Amougou Belinga.

Cette dernière déclaration de Danwe pourrait bien changer la donne dans cette affaire complexe qui continue de défrayer la chronique, remettant en question les perceptions antérieures et suscitant de nouvelles interrogations sur les responsabilités réelles dans cette affaire troublante.