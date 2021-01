CAMEROUN :: LIONEL BLESSING Présente ''YOU ARE GREAT'' :: CAMEROON

L'artiste camerounais gospel chantre et enfant de Dieu nous laisse pénétrer dans l'univers de l'adoration de son père céleste qu'il souhaite célébrer et servir avec dévotion à travers son dernier opus.

Il te cherche pour te guerrir, pour te laver, pour te consoler car il est éternel et procurer la paix infinie.

Blessing ce chanteur à la voix febrile mais au cœur fleuri de douces paroles divines souhaite célébrer son amour pour Dieu et de tous les bienfaits dans sa vie. Il chante en Français, en Anglais, en lingala et même en Medumba.

"Tu es bon pour moi, ami fidèle, la mari des veuves, le père des orphelins" le Dieu de Lionel Blessing est digne de louanges. "You are Great" est une œuvre de louanges divines qui célèbre Dieu dans toute sa splendeur. Entre témoignages et remerciements Lionel Blessing, couvert d'humilité, se prosterne devant son créateur et magnifie son nom en chansons.

