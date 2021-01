CAMEROUN :: Affaire préfet des Hauts-Plateaux et Fo'o Sokoudjou: le roi écrit à ses enfants :: CAMEROON

Jean Rameau Sokoudjou est sensible aux nombreux messages de soutien à lui manifesté après la nouvelle tentative de musèlement dont il fait l’objet.C'est par le biais de Facebook ce mardi 26 janvier 2020, qu'il vient de déprogrammer une marche de soutien en son nom. Le Fo'o propose à ses enfants un rituel de prière pour le salut du Cameroun.

«Ne vous dérangez pas à faire le déplacement pour Bamendjou, que chacun reste là où il est, le 30 lorsque le soleil sera exactement au-dessus de nos têtes, 12h00, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez-vous debout pour quelques minutes, mangez le nombre de grains de jujube selon que vous ressentez votre puissance sur vous, les mains tendues vers l'horizon, méditons de manière sincère, confions le Cameroun et tout le peuple à la protection des dieux de nos ancêtres, asseyons-nous pour attendre le message qu'ils vont nous envoyer», assure t-il.

Camer.be votre média de proximité vous propose l’intégralité du texte

"Chers enfants du Cameroun pour lequel j'ai mangé du caca et sacrifié l'essentiel de ma vie!!!!

J'ai écouté vos prières, j'ai vu comment vous me pleurez alors que je suis encore debout, j'ai écouté mes ancêtres et je peux vous rassurer ce matin je me porte bien, très bien même. Je ne partirai pas comme une poule, je vous dirai au revoir avant de partir. C'est le ventre du chien qui aboie.

En voyant comment le dehors est en train de regarder, que de perdre un seul parmi vous, je préfère partir avant pour ne pas voir avec mes yeux, que vous restez me pleurer dignement car seule la vérité gouverne et gouvernera toujours le monde.

Ne vous dérangez pas à faire le déplacement pour Bamendjou, que chacun reste là où il est, le 30 lorsque le soleil sera exactement au-dessus de nos têtes, 12h 00, ou que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez-vous debout pour quelques minutes, mangez le nombre de grains de jujube selon que vous ressentez votre puissance sur vous, les mains tendues vers l'horizon, méditons de manière sincère, confions le Cameroun et tout le peuple à la protection des dieux de nos ancêtres, asseyons-nous pour attendre le message qu'ils vont nous envoyer.

On ne peut pas autant souffrir comme vous souffrez la, et sortir perdants pour toujours.

Fo'o sokoudjou Mpoda ce 26 à 07 h 00"