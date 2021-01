CAMEROUN :: LOGEMENTS SOCIAUX : 452 contrats résiliés par la Sic :: CAMEROON

Ces locataires indélicats disposent d'un mois pour libérer les lieux ou régulariser leur situation à l'endroit de la Société immobilière du Cameroun (Sic).

La menace a été mise en exécution. La Société immobilière du Cameroun (Sic) a finalement décidé de mettre un terme à des contrats avec ses locataires indélicats. Un communiqué d'Ahmadou Sardaouna, le directeur général de cette institution porte en effet « à l’attention des locataires insolvables de toutes les cités Sic du Cameroun (.....) que, compte tenu du nonpaiement de leurs charges locatives, le contrat qui les lie à la Sic est déjà résilié de plein droit conformément à l’article 5 du contrat de bail». Ahmadou Sardaouna a, dans la foulée de sa nomination, lancé dès le 23 septembre 2020, une vaste campagne d’identification des locataires et occupants des propriétés immobilières Sic.

La campagne était doublée d’une opération de «recouvrement des arriérés locatifs». En application de ces directives, les équipes de la Sic ont effectué des contrôles stricts auprès des personnes concernées: vérification de quittances de paiement, de contrats de location ou de pièces d’identité, entre autres. L'opération a débouché sur la publication d'une première liste de 452 locataires en marge de leurs obligations. «....À cet effet, ils sont tous priés, chacun en ce qui le concerne, de libérer tant de corps que des biens et de tous occupants de leur chef, dans un délai d’un mois à compter de la date de signature du présent communiqué, lesdits logements qu’ils occupent désormais sans titre», ajoute Ahmadou Sardaouna dans son communiqué.

La Sic entrouvre néanmoins une fenêtre d'opportunité: «au demeurant, tous ceux qui souhaiteraient reconduire le contrat de bail de manière tacite sont priés de venir solder leur dette locative.... ». Toutefois, ces derniers s’exposent à la filouterie de loyer, infraction punie par les articles 74 et 322 du code pénal camerounais, indique le communiqué. La filouterie de loyer est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, et d’une amende de 100.000 à 300.000 fcfa ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.

Patrimoine

Après 67 ans d’existence, la société immobilière du Cameroun connaît des fortunes diverses dans ses cités, résidences et logements simples du triangle national. En plus de leur vieillissement, ce patrimoine est abandonné à des locataires transformés en de véritables propriétaires. Le phénomène de sous-location a d'ailleurs fait l'objet d'une attention

particulière lors du conseil d'administration. Pour l'exercice 2021, la Sic s'est dotée d'un budget de arrêté en recettes et en dépenses à une enveloppe de 18,613 milliards FCFA. 71% de l'enveloppe budgétaire votée sera consacrée à l'investissement, et 29% allouée au fonctionnement.

Parmi les defis attendus pour ce nouvel exercice, figurent l'harmonisation des politiques publiques de production de l'habitat, le développement des mécanismes facilitant l’accès au logement pour les ménages à faibles revenus, la promotion de l’industrialisation de la production des matériaux locaux, l'usage intensif de la production locale dans les chantiers publics, la formation et la sensibilisation des collectivités territoriales décentralisées en techniques d’urbanisme, de conception et de réalisation des projets immobiliers, et de gestion du patrimoine bâti, la promotion des mécanismes de production de l’habitat et de l’accès au financement existants etc....

Le patrimoine de la société immobilière du Cameroun est constitué de 20 cités, qui contiennent 9 735 logements simples, 4 blocs de résidences dans 9 des 10 régions du pays, L’Adamaoua étant l’unique à ne pas en avoir. Société d’économie mixte, son capital est d’un milliard de FCFA détenu par l’Etat du Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées, les sociétés à capitaux publics d’une part, et les personnes morales ou publiques de droit privé d’autre part.