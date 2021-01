FRANCE :: SOLANGE MBENDA PRESIDENTE DES BANDEM DIASPORA INAUGURE SON PIED A TERRE PARISIEN

Promotrice culturelle, et basée en Auvergne semblait quasiment impossible pour mener à bien ses activités culturelles, d'où ce déménagement en faveur d'une offre alléchante dans le 11ème arrondissement parisien.

C'était donc samedi 23 janvier dernier que la Bandem la plus populaire et la plus charismatique de France et de la diaspora Solange Mbenda a tenu à inviter la grande famille BANDEM et ses proches à son domicile parisien pour un pot d'amitié.

Un moment de grande convivialité et de retrouvaille malgré la pandémie.

Au menu, les mets traditionnels venus tout droit du Cameroun et des bulles de champagne Sasu Le Président pour agrémenter l'instant.

Vivez ici en images quelques temps forts de ce moment à Paris.