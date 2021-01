CAMEROUN :: Sous-préfecture Yaoundé 1 : Des falsificateurs des documents interpellés :: CAMEROON

De faux timbres et cachets apposés sur les dossiers des candidats au concours de l´Enam et au recrutement à la gendarmerie, une dizaine de personnes interpellées lundi dernier.

En marge du concours d´entrée à l´Enam et les recrutements à la gendarmerie, les autorités administratives de la sous-préfecture de Yaoundé 1 ont constaté la circulation de fausses pièces. Une enquête déclenchée, à l´effet de faire la lumière sur cette situation, a permis de démanteler un vaste réseau de falsification de documents. Le coup de filet des forces de l´ordre, a été effectué à la cour arrière de la sous-préfecture de Yaoundé 1er. C´est en ces lieux que les faussaires sévissent sans foi ni loi, au grand désarroi des usagers.

Une centaine de documents falsifiés, avec de faux timbres et de faux cachets des autorités administratives saisis, lors de la descente des éléments de la gendarmerie nationale. Une opération coup de poing lundi dernier, à la suite des informations concordantes, en présence du sous-préfet de Yaoundé 1. Les gendarmes ont interpellé une dizaine de personnes lors de cette opération. Ces derniers ont été conduits dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Nlongkak, où une enquête a été ouverte.

Occasion pour la gendarmerie d'appeler à plus de vigilance lors des différentes procédures, afin d'éviter tout désagrément. Elle invite les usagers à se diriger vers les services agréés et compétents en vue de l´acquisition des documents. Un phénomène récurrent dans cette zone, en dépit des mesures prises et la multitude des opérations coup de force, pour mettre hors d´état de nuire ces hors-la-loi. Ceux-ci ne baissent pas les bras et développent d´autres stratégies, afin de contourner les mesures mises sur pied par l´autorité administrative. Le dernier fait majeur, remonte au mois d´octobre 2020, l´opération de la gendarmerie avait conduit à l´interpellation d´un propriétaire d´un cybercafé installé derrière la souspréfecture de Yaoundé 1.

Celui-ci était spécialiste de trafic de documents falsifiés. La gendarmerie a, à cette occasion, saisi également de faux timbres, des colorants et seringues.