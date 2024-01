France :: Demande D’ouverture Effective Des Inscriptions Sur Les Listes Électorales: Le Ccd Interpelle Elecam

Monsieur le Directeur Général, L'honneur nous échoit de vous adresser ce courrier aux fins d'évocation avec vous de la question cruciale qui est celle de l'enrôlement des Camerounais.es de la Diaspora sur les listes électorales.

En effet, nous, Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD ) et Diaspora Camerounaise pour les Libertés et Droits humains, dans la perspective des prochaines élections locales et présidentielles de 2025 au Cameroun, seules voies pacifiques pour un véritable encrage démocratique, avons fait le constat inquiétant voire alarmant de la non ouverture des listes électorales dans plusieurs représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, notamment en Occident et particulièrement en France.

En 2023, durant la période de janvier à août, vos Représentants et Collaborateurs ont justifié l'extrême lenteur du processus d'inscription par; d'une part le manque du personnel dédié et d'autre part le dysfonctionnement du matériel y afférent dû à son mauvais état.

Nous avons pris notre mal en patience tout en étant en droit d'espérer que votre Institution profiterait de la période de suspension de septembre à décembre 2023 pour mettre tout à jour.

Malheureusement, nous semblons encore constater la persistance de cette épineuse question en cette fin du mois de janvier 2024. Et tout ceci sans pour autant que cela vous émeuve... Car selon nous, en pareilles circonstances, plusieurs communications issues de vous et vos services auraient rassuré et démontré à suffisance que vous prenez le problème à bras-le-corps.

Monsieur le Directeur Général,

Si vous êtes convaincu que les élections restent et demeurent la seule et unique voie pour l'expression de la souveraineté du peuple, nous, citoyen.ne.s camerounais.e.s épris de paix, de justice et de démocratie, éprouvons beaucoup de réticences à l'idée que vous et nous partageons les mêmes convictions, au regard de la lenteur manifeste avec laquelle votre Institution se déploie sur le terrain en Diaspora et même dans le Triangle national.

Vous comprendrez aisément, Monsieur le Directeur Général, le fondement de nos préoccupations, d'autant plus que certains observateurs et acteurs attentifs et avertis de la vie politique nationale ont mainte fois appelé votre attention à ce même sujet.

Entre autres le Président Maurice KAMTO, l'Honorable Cabral LIBII, l'Honorable Patricia Tomaïno DAM NJOYA et tout récemment encore l'Honorable-Combattant Jean-Michel NINTCHEU.

Raison pour laquelle, nous vous prions de bien vouloir nous rassurer que la mobilisation de l'ensemble des filles et fils du Cameroun, devrait permettre sans coup férir la survie et l'épanouissement du processus démocratique dans notre cher pays le Cameroun.

Ce processus dont la transparence absolue reste et demeure le seul et unique gage de paix, de concorde et d'unité.

Veuillez recevoir nos vœux les meilleurs pour l'année 2024. Tout en espérant que celle-ci restera gravée comme étant l'année qui aura permis au peuple camerounais d'aspirer à un réel épanouissement démocratique dans la paix et par les urnes.

Fait à Paris et en Diaspora, le 29 janvier 2024

Pour le CCD et la Diaspora Camerounaise pour les Libertés et Droits humains

Le Président

Robert WANTO

Ampliations :

- La Présidence de la République du Cameroun

- Le Gouvernement camerounais

- Les Ambassadeurs du Cameroun à l'étranger

- UA, ONU, UE, BRICS

- 37 Quai d’Orsay, 10 Downing Street, US Department of State

- HCDH-ONU, UNESCO - International Amnesty, FIDH, Human Rights Watch

- La presse