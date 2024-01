Cameroun :: La 9Ieme Édition Du Festival Back To Our Roots Se Tiendra Du 8 Au 11 Février 2024. :: Cameroon

Une édition qui se tient sous le thème : «éradiquer la drogue avec la médécine traditionnelle» , un thème fort évocateur selon le coordonnateur du pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Art Divinatoires le Dr FOBANG Philip:«ce thème est d'actualité avec la situation que le monde traverse , la jeunesse particulièrement embroie à la drogue et les déviances qui sévissent au sein de la société Camerounaise» précise t-il.

Du 8 au 11 février 2024 l'esplanade du musée national sera le théâtre de ce festival dont l'objectif principal est de reconnecté les camerounais à leurs racines.

Ce 17 janvier au cours des échanges avec le coordonnateur en plein préparatif de ce festival comme vous pouvez le voir en image l'enjeux crucial de ce festival nos jeunes ne respectent plus leurs aînés d'où l'observation des morts subites.

Les attentes de ce festival au soir du 11 février 2024 c'est de continuer à vulgariser ce festival qui prend de plus en plus de l'ampleur au fil des années avec en amont la création des instituts de recherche traditionnels , les hôpitaux.

À ce jour le pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Art Divinatoires a déjà reçu l'accompagnement de la CRTV , l'adhésion des associations des tradi praticiens qui ont déjà donnés leurs avales, la DGSN, le ministère des arts et de la culture et bien d'autres partenariats sont en pourparlers.

Articulations du festival Back to Our Roots 9ieme édition.

Expositions des plantes médicinales et médicaments traditionnels, animations, échanges de savoirs , éducation à la citoyenneté, consultation du public et bien d'autres.

Pour plus d'informations utiles contacter les numéros du coordonnateur du pôle des Détenteurs des Savoirs Immatériels et Art Divinatoires Dr FOBANG Philip au : 677-347-890-699-393-085.