Jeunesse Camerounaise : Entrepreneuriat Et Innovation :: Cameroon

Nous avons eu un entretien avec le Dr Nwebi Ekengoue Clautaire Ingenieur des Mines et pétrole, titulaire d’un Doctorat Ph.D en physique de la matière condensée et nanomatériaux et Directeur général adjoint de Prush service sarl. Il partage avec vous son avis.

Qui est Dr MWEBI EKENGOUE Clautaire?

Dr MWEBI EKENGOUE Clautaire est Ingénieur des Mines et Pétrole, titulaire d’un Doctorat Ph.D en Physique de la Matière Condensée et Nanomatériaux. Actuellement Enseignant à la Faculté des Sciences de l’Ingénieur et des Technologies [Faculté of Engineering and Technologie (FET)] de l’Université de Buea, nous avons mis sur pied le projet de création de la société PRUSCH Services SARL où j’occupe également le poste de Directeur Adjoint.

Je suis le Président et Fondateur de l’Association Scientifique Africaine pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat (ASAIE),

Que pensez-vous des délestages au Cameroun ?

A l’heure actuelle, les coupures d’électricité deviennent une préoccupation majeure de tous les Camerounais. Si ce n’est pas l’accès difficile voire l’inaccessibilité a l’électricité par les populations en zones rurales, ce sont l’absence de connexion fiable et de délestages répétitifs en zones urbaines. Ces coupures occasionnelles d’électricités sont directement très souvent à l’ origine de nombreux dommages des appareils électroniques. Plusieurs autres conséquences indirectes sont à mettre en évidence et ceci dans tous les secteurs d’activités.

Quelle solution proposez-vous ?

En mettant sur pied le projet de création de la société PRUSCH Services notre idée était de secourir le gouvernement Camerounais en mettant à la disposition des populations des systèmes solaires adaptés et à moindre cout a même de satisfaire leur besoin énergétique.

Ceci étant, PRUSCH Services SARL met à la disposition des Camerounais plusieurs services d’électrification par systèmes solaires adaptes. Il s’agit :

-Premièrement, du dimensionnement des systèmes solaires adaptes ;

-Deuxièmes, du choix des systèmes solaires adaptes ;

-Troisièmes, de l’installation des systèmes solaires adaptes ;

-Quatrièmement, de l’entretien des systèmes solaires adaptes ;

-Et enfin, l’offre des formations sur chaque point ci-dessus mentionné.

Par ailleurs, en partenariat avec plusieurs autres sociétés d’ici et d’ailleurs, PRUSCH Services SARL met à la disposition des Camerounais une large gamme des produits d’électrification rurale et urbaine parmi lesquels les panneaux solaires, les convertisseurs solaires, les batteries, les onduleurs. A cotes de ces équipements électroniques, l’on retrouve également a PRUSCH Services SARL des kits solaires portatifs individuels et collectifs. Bref, a PRUSCH Services SARL, chaque Camerounais, qu’il soit en ville ou au village, et qu’il soit une personne physique ou morale, trouve son compte pour ce qui est de ses besoins en électricité.