France :: Chers Lions Indomptables,

Dans quelques jours, vous vous lancerez dans une compétition tant attendue par les africains. La coupe d’Afrique de nations. La Côte d’Ivoire ouvre ses portes à toutes les équipes et parmi celles-ci, vous vous présentez comme une équipe qui suscite toujours la curiosité. Votre talent est immense, et le football est bien plus qu’un métier pour vous. C’est une passion profonde que nul ne peut vous enseigner. Votre équipe est jeune, orientée vers l’avenir, et l’heure est venue de le prouver.

C’est en Côte d’Ivoire que vous méritez de triompher. C’est en Côte d’Ivoire que vous devez triompher. Cette terre généreuse, source de talents innombrables, a été choisie pour donner naissance à de grands génies. L’expérience que vous avez accumulée depuis la dernière Coupe du monde, témoigne de la renaissance de votre équipe. Tout ce que vous avez accompli jusqu’à présent et ce que vous continuez de réaliser vous serviront dans les jours à venir.

Le Cameroun, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, est uni derrière vous. Vous avez le pouvoir de rendre le Cameroun plus heureux et de montrer au monde que le Cameroun est une terre de sport, de culture, de créativité et d’humanisme. Chaque génération de notre grande équipe a réalisé l’extraordinaire. Souvenez-vous de la Coupe du Monde au Qatar, où vous avez battu le Brésil. Ce n’est pas n’importe quelle équipe au monde, qui peut vaincre le Brésil, c’est celle qui en a la capacité.

Vous êtes dotés de caractère, de personnalité et d’audace. Cultivez cette énergie et ramenez la coupe à la maison. Votre mental, propre à tous les Camerounais, est exceptionnel, il est une qualité rare que chaque équipe dans le monde recherche. Tout le monde sait que lorsque vous le voulez, vous pouvez réaliser l’impossible. Votre expérience dans le football s’étend sur plusieurs générations. Vos aînés, dans des moments épiques, ont montré une détermination à toute épreuve. Tout est en votre faveur pour atteindre les sommets, et n’oubliez pas la vision de changement rapide qui vous accompagne.

Le défi qui se présente est grand et magnifique. Rappelez-vous de l’épopée de 1984 contre le Nigeria, où vous avez remporté notre première Coupe d’Afrique des Nations. Cette victoire était prophétique, et depuis lors, vous avez ajouté 4 autres coupes à votre palmarès. Le Cameroun a soif de victoire, et il vous demande de vous surpasser. Que Dieu vous protège dans cette quête.