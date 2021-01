CAMEROUN :: Douala : Humour Célébration de la sortie de la CNI au domicile Djoumessi à Mabanda :: CAMEROON

Nouvelle année, nouvelle méthode. C'est Sand doute fidèle à cette maxime du début d'année que le fils Djoumessi a décidé en janvier 2021 de célébrer un événement inédit dans sa vie : la sortie de sa carte d'identité nationale abrégée CNI.

Qui n'a pas encore cherché à comprendre l'Afrique en miniature ne saurait comprendre le benjamin de la famille Djoumessi.

Donald Djoumessi n'a pas donné depuis logiquement ses nouvelles à ses aînés vivant à Mbeng. Lorsque sa grande-sœur, Clarice qui vit à Paris reçoit les vœux de nouvel an de son frère qui boude depuis pour des raisons inconnues, son cœur bat fort et elle ne peut s'empêcher de rappeler sa maman pour savoir s'il y a du nouveau dans la vie de Donald. Elle peut comprendre la frustration de son jeune frère depuis que ce dernier a décroché avec brio son bac et s'est vu refuser le visa d'études pour Mbeng. Toutefois il n'envisage pas de risquer sa vue en prenant la mer. Une attitude que ses aînés trouvent raisonnable et encouragent. Cependant depuis plusieurs mois, Donald semble se recroqueviller sur lui même et affirme qu'il ne donnera ses lorsqu'il aura quelque chose de positif à signaler dans sa vie.

Et voilà janvier 2021 qui semble apporter ce quelque chose de positif dans la vie du jeune homme. Après deux ans de galère administrative en quête de sa carte d'identité, la nouvelle est enfin tombée. Donald peut aller retirer sa CNI. Chose promise, chose due, malgré le fait qu'il a été obligé de "motiver" le personnel avant de retirer sa précieuse carte.

Après le retrait, il envoie immédiatement un message via WhatsApp à sa sœur parisienne Clarice: bonne année grande sœur. Que le seigneur te bénisse ainsi que mes neveux. S'il te plaît informe aussi Paul car j'arrive pas à le joindre que j'ai obtenu enfin ma CNI et je compte sur vous pour célébrer cet événement comme cela se doit ".

D’aucuns taxeraient Donald Djoumessi de fou. Il ne l'est pas du fou. La CNI étant devenue une denrée rare au 237, comment ne pas solliciter l'aide familiale pour la célébrer au même titre que diplômes et bien d'autres distinctions ?