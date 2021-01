CAMEROUN :: AFRIKULTURES FASHON SHOW: LA VITRINE QUI MET EN LUMIERE LE SAVOIR-FAIRE DE LA JEUNESSE AFRICAINE :: CAMEROON

Pour sa deuxième édition à Douala, l'Afrikulture Fashion Show à travers sa promotrice nous ouvre ses portes et nous donne les sécrets de cette fête de la mode dans la capitale économique.

AFRIKULTURES FASHION SHOW ACT 2 DE QUOI S AGIT IL ?

C’est une vitrine qui met en lumière le savoir-faire de la jeunesse africaine

Une plateforme de partage que nous mettons à la disposition de tous les pays africains, pour leur permettre de communiquer sur eux et sur leur patrimoine.

- Nous dévoilons les tendances mode de la prochaine saison, au public.

Les soirées Afrikultures fashion show sont des soirées a thème, de découvertes pour la Jeunesse Africaine en général, de la diversité culturelle et artistique qui constitue notre riche patrimoine.

- Une plateforme d’échanges avec des spécialistes des questions culturelles et artistiques de ces pays et du Cameroun, afin de mieux éclairer la jeunesse et évoquer les interactions ou les liens qui peuvent être établis entre les pays.

Nous sommes à notre 2eme édition qui voit une participation de cette jeunesse qui refuse de se laisser voler ses rêves et ses espoirs en la culture africaine.

Pour cette édition 3 pays son a l’affiche le chad, Togo et la Rca

Pourquoi un tel événement sur la mode auprès des jeunes ?

La jeunesse africaine est de plus en plus grande, de plus en plus diversifiée, mûre, intelligente, et se veut de plus en plus fière; mais, elle est très ignorante de ses valeurs et richesses, culturelles, traditionnelles, artistiques, et culinaires, entre autres.

Nous avons un devoir d’éducation, de sensibilisation, de partage, afin que toutes nos richesses, nos valeurs, nos artisans, non seulement soient connus partout et de tous, mais aussi que tout le potentiel et la diversité dont regorgent les différentes contrées de chacun des pays Africains soient mis aux yeux du monde, mais surtout aux yeux des fils et filles d’Afrique d’abord, qui auront le lourd devoir de continuer par leurs actions de porter haut les couleurs de l’Afrique.

Mais s’ils ignorent eux-mêmes de quoi sont faites ces richesses et quelles en sont la substance et la consistance, le combat est perdu d’avance.

Nous profitons de notre plateforme pour remercier ses ainés qui ont œuvré pour que ce secteur ne soit pas un lieu de débauche, mais plutôt une source d’encadrement et d’opportunité pour ses jeunes avec un talent.

Pour la 1 ERE EDITION MAITRE JUNIOR EBOLLO a reçu cette attestation particulière de notre reconnaissance. En Afrique vous le savez, au Cameroun en particulier on a pour habitudes de célébré les morts, avec notre vision il est question de permettre a ses jeunes d’identifier ses personnes ressources et de s’abreuver a leur source, comme nous l’avons fait avec maitre Junior Ebollo.

Juste âpres le 1 er casting pour cette 2 eme édition, un moment d’échanges convivial de plus de 5h, ou les jeunes on découvert le personnage, pour la plupart et compris ce qui les attendaient pour réussir dans le domaine choisi.

Nous avons une autre séance prévue avec un autre acteur culturel juste avant la grande soirée qui nous viendra de la RCA, pour partager son vécu avec nos jeunes pour cette edition.une équipe de pratiquement 36jeunes de moins de 40 ans pour cette édition.

Exhibitions dans les rues de newbell avec les mannequins pour quel but ?

C’était une improvisation de notre équipe technique, dans le cadre du casting finale des mannequins pour cette édition.

Il était question de permettre au grand public de vivre le show, avant le show, mais aussi permettre aux candidats mannequins de se préparer à affronter le public qui n’est pas tjrs complaisant et attends du show.



Un bon moment qui nous a permit de trancher plus facilement, car âpres avoir échangé pendant pratiquement un mois avec chacun, pas évident de leur dire que c’est fini ici pour le moment.

En faites afrikultures fashion show se veut un événement sur chaque 4mois, pour garder les jeunes actifs et leur permettre de trouver via notre support sur d’ autres pays les possibilités de défiler sur d’ autres plateforme africaine, avoir des stages et découvrir plus sur notre continent.

Surtout ne pas se fermer et développer, cette frustration négative, qui tue les rêves et ambitions chez nos jeunes sur le continent les poussant à entreprendre des aventures folles et sans retours.



OBJECTIF A COURT ET LONG TERM DE NOTRE PROJET ?

Permettre a la jeunesse africaine de

- Présenter une collection leurs créations

- Affirmer une vision et un statut avant-gardiste

- Construire une image de marque

- Faire parler de la marque

- Engager les influenceurs

- Obtenir des Relations

- Mettre en avant un savoir-faire, une expertise

- Créer des contacts

- Générer des occasions de ventes

- Sensibiliser le public à une démarche spécifique…

- Offrir une plateforme d’échanges et de partage avec les acteurs culturels, les jeunes invités et les personnalités publiques

-Espaces pour les investisseurs qui veulent découvrir de nouveaux pôles porteurs dans lesquels ils peuvent se lancer.

Pour le grand soir

Nous préparons un plateau avec 11 STYLISTES du Cameroun ; Douala et Yaoundé, Togo et Tchad

Mannequins de toutes catégories, grandes tailles et slim, 33 en tout hommes et femmes

Une soirée, Urban Africa comme l’indique notre thème pour cette édition du coter de bonapriso



VOTRE MOT DE FIN

Je ne saurais terminer sans mentionner une reconnaissance inqualifiable à ceux qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour que cet événement, garde sa flamme depuis le début.

Un merci au staff de la délégation de la culture du littoral qui a chaque proposition de projet nous accorde son parrainage, dans le cadre administratif et déploiement terrains. Un soutient encore renouveler pour cette édition.

Les délégations du Minjec et départemental, des petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat qui nous accordent une oreille et conseils.



Nous espérons que pour la 3eme édition, nous aurons des sponsors, car vous le savez avoir une plateforme qui s’ouvre sur l’international demandes beaucoup, déplacements, hébergements des participants. Gestion de notre équipe, organisations de conférences et autres.

Nous espérons permettre à nos jeunes de découvrir les contrées frères le temps d’un show ou même d’un stage.

Permettre à un jeune de voyager et découvrir d’autres horizons sans toujours se sacrifier.



Apprendre de chez le pays frère et revenir chez soit, pourquoi ne pas proposer des solutions comme nous le faisons actuellement.

La colonisation nous a empêché d’apprécier ce que nous avons ; il est temps de tuer se mensonge qui nous renvoie une Afrique misérable, incapable de donner la joie et succès a ses enfants.

Merci a Camer.be pour cette opportunité de présenter notre vision au monde.