Gabon :: Oligui Nguema Affiche Ses Ambitions

Nouvelle capitale, compagnie aérienne, armée, vision politique… Brice Oligui Nguema dévoile de plus en plus ses ambitions pour le Gabon.

Brice Oligui Nguema est un homme ambitieux et ne le cache pas. Il nourrit des ambitions pour le Gabon et les affiche. Il veut comme – il est répété à l’envi – que le Gabon connaisse « un essor vers la félicité » comme cela est mentionné dans son hymne national : La Concorde. Dans son premier discours à la nation Brice Oligui Nguema a déclaré « Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles ». Intéressons-nous à certains aspects de cette ambition du nouvel homme fort du Gabon.

Un nouvel aéroport

Dans son premier discours à la nation, Le Chef de l’Etat gabonais a annoncé la construction d’un nouvel aéroport dans la périphérie de la capitale Libreville. Ce projet qui date du temps d’Omar Bongo puis qui avait été remis au goût du jour par son successeur Ali Bongo, n’avait jamais vu le jour malgré les fonds investis. Brice Oligui Nguema en a fait un des symboles de sa politique et veut en faire le fleuron et le symbole de sa politique en matière de transport qui inclut le développement des voies et des infrastructures.

Nouvelle compagnie aérienne

Mais Brice Oligui Nguema veut aussi que son pays possède à nouveau une compagnie aérienne comme ce fut le cas après la sortie du Gabon d’Air Afrique où Air Gabon avait été créée avec une flotte d’avions neufs et de pointe, dont un Boeing 747. Mal gérée et siphonnée, la compagnie nationale gabonaise avait fini par faire faillite. Remplacée par une autre compagnie, privée cette fois-ci, cette dernière n’avait pas fait long feu non plus.

« L’envol que nous voulons pour notre pays nous commande la création d’une nouvelle compagnie aérienne nationale » a déclaré à ce propos Brice Oligui Nguema lors de son premier discours à la nation du 31 décembre 2023.

Une armée puissante

Pour son armée, Brice Oligui Nguema nourrit aussi de grandes ambitions. Dans le budget 2024, le budget des militaires a été augmenté. Brice Oligui Nguema souhaite « une montée en puissance des Forces de Défense et de Sécurité ». Il veut une armée forte, capable de faire face à toute éventualité. Une armée « Opérationnelle et Républicaine » en somme comme le prônait dans les années 2000 un certain…Ali Bongo !

Mais Brice Oligui Nguema contrairement à son prédécesseur a déjà montré ses qualités de réformateur au sein de la Garde Républicaine où il a indéniablement amélioré les conditions de vie et de travail des éléments de cette garde qui avait été pourtant créée pour empêcher les coups d’Etat.

« C’est moi le seul chef »

Peu après le coup d’Etat, Brice Oligui Nguema avait déclaré qu’il n’y avait plus ni majorité ni opposition au Gabon. Sa politique d’ouverture a permis de faire travailler ensemble des opposants, des activistes et des fervents partisans d’Ali Bongo qui ont retourné leur veste avec une rapidité rarement vue. Les ambitions politiques de Brice Oligui Nguema sont claires : être le leader derrière qui tous les Gabonais doivent rassembler «Aujourd’hui, c’est moi le leader (…) les champions nationaux, c’est nous, c’est le CTRI. Je suis votre illustre guerrier, Akoma Mba [nom du plus grand personnage de la mythologie du peuple Fang dont Oligui Nguema par son père fait partie]. C’est moi le seul chef. Parce que tout pouvoir vient de Dieu (…) je ne vous demande qu’une chose, c’est d’être derrière moi » A déclaré Brice Oligui Nguema à Oyem la capitale du Woleu Ntem, la province septentrionale du Gabon, le 21 décembre 2023.

« Libreville 2 »

Mais le vaisseau-amiral des projets de Brice Oligui Nguema est sans doute la construction d’une nouvelle capitale « en harmonie avec l’ordre des architectes gabonais, nous avons envisagé la construction de la ville éblouissante et fière qui respectera les normes environnementales, et sera digne des plus grandes capitales modernes » a déclaré le Chef de l’Etat du Gabon. Cette ville, dont l’emplacement ni le budget ne sont pas encore rendus publics, sera, si elle voit le jour, sans conteste la mère des réalisations de Brice Oligui Nguema qui la veut selon certaines indiscrétions à l’image du « Grand Gabon, qu’il veut construire ».

Selon le chronogramme officiel susceptible de modifications, une élection présidentielle devrait se tenir en août 2025 au Gabon. Cette élection présidentielle que l’on promet « libre et transparente » devra remettre le pouvoir aux civils.

Reste à savoir si entretemps Brice Oligui Nguema ne sera pas devenu un civil lui-même…