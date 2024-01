Cameroun :: 1Xbet E Hub : Les Laureats De La 1 Ere Edition Sont Connus :: Cameroon

Ils ont été récompensés au cours d’une cérémonie, baptisée 1XBET E HUB Awards tenue ce 5 janvier au Palais des congrès de Yaoundé en présence des personnalités politiques, économiques, sportives et culturelles.

La grande salle du Palais des congrès de Yaoundé fait son plein d’œuf. Des personnalités au rang desquelles le ministre des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat (Minpmeesa), Achille Bassileken III ; le directeur général du Fonds national de l’emploi, Camille Moute a Bidias ; du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o Fils ; du roi des Balengou, S.M. Nguemeni Hapi Elvis Guy ; des ambassadeurs 1xbet, l’artiste Tenor et l’ex international ivoirien de football, Serey Dié et de nombreuses autres personnalités venues du Cameroun et de l’Afrique, toutes invitées par l’Area manager 1xbet Africa, Steven Nbienou Kouadjo.

Avant la phase des résultats, le public s’est délecté des prestations d’artistes de renommée internationale, à l’instar de Vanister Enama, la chanteuse ivoirienne Josey, le rappeur camerounais Tenor et un groupe de danseur qui a émerveillé les spectateurs avec leur chorégraphie portée par un message d’intégration nationale, mettant en scène les rythmes patrimoniaux des quatre aires culturelles du Cameroun.

Pour la compétition proprement dite, 19 porteurs de projets numérique étaient répartis dans quatre catégories étaient en lice : agriculture, climat, éducation, innovation technologique et l’autre catégorie concernait l’hackathon.

La note du jury comptait pour 70% et 30% aux téléspectateurs qui ont regardé les émissions télévisées dédiées à cet effet. Dans le domaine de technologie innovante, l’on a le directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; l’Area manager 1xbet Africa, Steven Nbienou ; le business consultant, Roger Dzoyem ; et le directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo. En agriculture, il s’agit du directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; du founder save our agriculture, Flavien Kouatcha ; du Ceo smart food agro, Ludovick Tzeuton ; directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo. Dans le secteur de l’éducation, l’on a le directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; le directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo ; de l’edtech entrepreneur, Nkengne Yannick ; du directeur général Campus métiers, André Hot. Pour ce qui est du climat il s’agit du directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; Ceo Of Mountain Hub, Ayuk Etta ; Climate Activist, Patu Ndang ; Directeur Marketing 1xbet, Arnaud Jolivo.

Enveloppes

En agriculture Adelphe Oumarou ( No 9) a présenté le dispositif électronique d'analyse et du contrôle du taux de fertilisation npk-ph du sol en milieu agricole est arrivé en tête ; Dagoula Yerima de Biomycor (No10) qui a exposé sur la fabrication d'un biofertilisant à base de champignons symbiotiques pour le sorgho contre saison est deuxième et Sandrine Eyoum (No7) de Eliot Bio Energy a exposé sur le bio-digesteur pour produire un digestat de haute qualité répondant aux besoins des agriculteurs est arrivée troisième.

En climat sont : Collins Tagou (No19) qui s’est exprimé sur l’apiculture en milieu rural pour la pérennisation des plantes a eu le premier prix ; Mbe Moghom (No16) d’Enviro Protect Plus a exposé sur la transformation du papier en alvéole s’est tiré avec le deuxième prix et Daniel Sinkot (No17) de Green Energy For All a présenté un greehouse permettant de réguler la température pour les différentes cultures a eu le troisième prix.

Dans le domaine de la technologie innovante, Céléo Tchatchouang (No5) de Nextcis (Next City Intelligence System) avec son electronic alarm system to protect against fire est arrivé en tête des points ; Didier Tagne (No4) de Comparo a présenté une solution e-commerce permettant aux e-commercant de construire leur site en 3 minutes est sorti deuxième et Kono Akombo (No2) a exposé sur une application web et mobile (ios et apk) permettant de trouver des techniciens pour vos besoins est arrivé troisième.

En éducation, Louis Billong (No13) de Bissonabisso, a conçu une application web et mobile d'éducation sexuelle a eu le premier prix ; Wilfried Mbeyo’o (No14) de Laboussole a conçu une plateforme web d'orientation scolaire, le deuxième prix et Fredéric Ngaba (No15) d’Osia a présenté une application web d'orientation académique, le troisième prix.

En guise d’enveloppes, trois millions, deux millions et un million Fcfa ont remises respectivement aux premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque catégorie en compétition.

Pour ce qui est de l’hackathon, Achille Biyack bi Gwet, Gilles Bouemegne, et Georges Mieguim sont arrivés respectivement premier, deuxième et troisième ; empochant chacun 2,5 millions, un million et 500 mille Fcfa.

Réactions

Steven Nbienou Kouadjo, area manager 1xbet Africa : « Nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement et avec d’autres acteurs privés »

Nous sommes à la première édition. On a eu une très belle soirée aujourd'hui, avec cette édition où nous avons relevé des petits manquements. Pour une première, je suis très satisfait et content parce que des membres du gouvernement ont répondu présent et les jeunes aussi ont répondu présent. Nous soutenons l'entrepreneuriat camerounais et je suis vraiment content de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a primé les jeunes, on leur donne des financements et la suite c'est l'accompagnent. Nous allons accompagner les lauréats pendant six mois afin que leur projet qu'ils ont présentés aujourd'hui se réalisent et soient encadrés. Puisque en leur donnant de l'argent sans le suivi, ça ne sert à rien. Donc, le but c'est de les financer et les accompagner. Nous sommes une entreprise citoyenne en partenariat parapublic. Si le gouvernement est prêt à travailler avec nous, je pense que c'est une très bonne affaire. Nous attendons le gouvernement, nous sommes ouverts.

Céléo Tchatchouang premier prix innovation technologique « Nous allons approfondir la solution pour qu'elle soit la plus fiable possible »

La solution Nextcis (Next City Intelligence System) vient du fait qu’on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de dommages dans notre environnement après un incendie. Chaque fois qu'on a eu des cas d'incendie, l'information est toujours remontée assez tard. Après on s'est rendu que l'une des causes c'était la difficulté à indiquer le lieu où l'incident se produisait. Donc il était question de savoir comment résoudre ce problème. C'est comme ça que le projet est né et la solution a été proposée. Avec le premier prix de 1xbet ehub en matière d'innovation technologique, je suis très content. C'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude aussi. Parce que vous savez, les solutions comme celles-là, on n'est pas souvent sûr de la manière dont elles seront accueillies. Et là, on a la conviction que ceux qui ont vu et écouté le projet ont eu cette réception qu'on attendait. Ils ont accueilli le projet favorable, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie et ça nous encourage encore à travailler d'avantage pour produire de bons résultats. Il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai le projet on le travaille depuis 2017, vous voyez qu'entre 2017 et 2024, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il encore beaucoup à faire. Ça, je peux vous le garantir, on va continuer d'évoluer, d'approfondir la solution pour qu'elle soit la plus fiable possible.

Louis-Pierre Billong , premier prix en éducation « Ce prix est une invitation à redoubler d'ardeur au travail »

Je suis promoteur de l'application mobile complète d'éducation à la sexualité, planification familiale, reproduction, et gestion de l'hygiène menstruelle pour les adolescents âgés de 15 à 24 ans. En réalité c'est une solution digitale qui vient offrir aux adolescents et jeunes l'opportunité d'avoir accès aux contenus complets d'éducation sur les questions de sexualité. La finalité étant de pouvoir les aider à opérer des choix éclairés en matière de gestion de leur sexualité. Le contexte technologique du digital et au regard du fait que la communication sur les questions de sexualité est une réalité tabou dans les familles et les communautés, quoi de mieux que la téléphonie mobile, internet, le digital pour pouvoir donner à ces adolescents et jeunes cette opportunité, mais qui est en réalité un droit pour eux : le droit d'accès à l'information sur les questions de sexualité, santé-reproduction. Donc, c'est en cela que mes collaborateurs et moi avons conçu et sommes en train de développer cette application mobile, grâce à laquelle désormais, les adolescents et jeunes, au Cameroun et Afrique auront droit à l'ensemble des contenus portant sur les questions de sexualité, santé-reproduction et planification familiale, gestion de l'hygiène menstruelle pour savoir, parce qu'ils ont le droit de savoir, ensuite pour opérer des choix responsables et réduire les comportements sexuels à risques. J’éprouve un sentiment de satisfaction et ce prix une invitation à redoubler d'ardeur au travail pour que dans les mois avenirs, cette application mobile soit effectivement disponible et accessible à ces millions de jeunes et adolescents à travers le Cameroun et le continent.

Adelphe Oumarou, premier prix en agriculture: « Nous allons utiliser ces fonds pour améliorer notre solution numérique »

Mon application est dans la catégorie agriculture. Nous avons réalisé un dispositif d'analyse et de contrôle du taux de fertilisation du sol en milieu agricole. La motivation est née du problème que rencontrent quotidiennement les cultivateurs, notamment sur la fertilisation du sol. De nos jours, surtout dans le grand Nord, les sols ne sont plus fertiles et parfois lorsqu’on pratique certaine cultures, elles donnent de mauvais rendements. Alors nous nous sommes dit pourquoi ne pas régler cette affaire. Nous avons donc construit un dispositif pour résoudre efficacement ce problème. Cet appareil n'analyse pas seulement le sol, nous le considérons comme un appareil capable de proposer à la fin un dossier médical de votre champ avec les cultures qui peuvent aller dans ce champ sans que vous n'y ajoutiez un fertilisant. Lorsque vous avez une culture particulière que vous aimeriez faire dans ce champ, ce dispositif vous propose le fertilisant nécessaire en termes de quantité. Le cultivateur qui utilise ce dispositif dialogue avec ce dispositif à travers son téléphone via le bluetooth. Donc, il pose des questions et l'appareil répond à ses préoccupations en fonction des données de l'analyse du champ. C'est un sentiment de satisfaction, de soulagement et surtout d'encouragement d'aller vers l'avant. Nous allons utiliser ces fonds pour améliorer notre produit et d'ici quelques temps le mettre sur le marché, à la disposition des agriculteurs.