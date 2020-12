Les spécialités culinaires les plus insolites en Afrique :: AFRICA

Faire un voyage culinaire c’est découvrir la culture d’un peuple en bouche La cuisine varie d’un pays à un autre, d’une région à une autre à travers l’Afrique selon les ressources naturelles et les produits locaux. Ainsi, la cuisine constitue une partie entière de la culture d’un peuple.

Les larves de charançon du palmier

Les larves du charançon de palmier ou encore appelées “ foss ” ou “ vers blancs ” sont des chenilles que l’on trouve exclusivement dans des troncs de palmiers. C’est un plat très apprécié au sud et au centre du Cameroun et également en RDC.

Les écorces du “ Nkui “

Connu sous le nom traditionnel “ Nkui ”, les écorces du Nkui sont tout simplement des écorces d’une plante appelée le Lapullier à écorces. C’est la sève gluante de plante qui aidera à la constitution de la sauce. C’est un plat traditionnel originaire de la région de l’ouest du Cameroun. Autrefois concocté pour les femmes enceintes pour les aider pour la montée de lait. Le Nkui est une sauce très gluante qui ne se mange qu’avec des mains.

Le ragoût d’agouti

L’agouti est un rongeur de brousse de taille moyenne. Servi en ragoût dans les quartiers d’Abidjan en Côte d’Ivoire. C’est un plat que lorsqu’on le goûte pour la première fois, on l’adopte. La viande d’agouti a, en effet, un goût très particulier. Les adeptes t’encourageront à y goûter pour te faire ta propre idée.

Les tripes de bœuf

Le mot “ tripes “ désigne les abats et dans certains pays d’Afrique, comme le Cameroun, le Tchad et le Gabon. Le bouillon de tripes est un repas qui ravive toutes les papilles, tout dépend aussi de comment il est cuisiné, épicé ou pas.

La tête et les pattes de mouton

La viande de mouton est très appréciée de la communauté musulmane mais cela ne te surprendra peut-être pas si on te disait que tout se mange sur le mouton même les tripes. Ce qu’il faut savoir est qu’au Maroc, la tête et les pattes de mouton se cuisinent en ragoût et c’est un plat très apprécié dans le pays.

Les termites en apéritif

Si vous êtes de passage au Cameroun, pendant le mois d’octobre et novembre dans la région du Sud. Ne soyez pas surpris qu’on vous propose une assiette de termites brunes en apéritif. Les jeunes de cette partie du pays, connaissent bien les apports nutritifs des termites. Ils le consomment cru et il a un goût d’arachide mais pas avec le côté croustillant. Ils le consomment également en met ou tout simplement sauté avec des épices. Un vrai délice.

Une assiette d’insectes en plat de résistance

Dans ton assiette tu auras des sauterelles, des criquets, des grillons et des termites tout ceci relevé avec un peu de piment et de quelques épices donc seuls les Kinois ont le secret. C’est un plat super-vitaminé et riche en oméga 3. Les adeptes te diront que consommer des insectes est bon pour la santé et t’évite un bon nombre de maladies comme le diabète et l’obésité. Et si on s’y m’était tous aux insectes ?