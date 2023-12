Cameroun :: Rigobert Song Dévoile La Liste Des Présélectionnés Pour La Can 2023 :: Cameroon

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song, a révélé la liste des 49 joueurs présélectionnés en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Cette sélection, un mélange de talents établis et émergents, promet une compétition acharnée pour une place dans l'équipe finale.

Cette liste diverse comporte des joueurs évoluant dans des championnats internationaux de renom, tels que la Premier League, la Bundesliga, et d'autres ligues européennes et mondiales, mettant en lumière la qualité et la diversité du talent camerounais à travers le monde.

Rigobert Song, l'homme derrière cette sélection minutieuse, a exprimé sa confiance envers ces joueurs, soulignant la nécessité de compétitivité et de cohésion au sein de l'équipe nationale pour aspirer au succès lors de la CAN 2023.

Le processus de sélection finale se fera dans les semaines à venir, où une poignée de ces joueurs se tailleront une place dans la formation définitive du Cameroun pour l'événement majeur du football africain.

Cette annonce a suscité l'enthousiasme des fans, alimentant déjà les spéculations et les discussions sur les chances de la sélection camerounaise dans la compétition à venir.

Alors que les préparatifs se poursuivent, l'attention se tourne vers ces 49 joueurs qui porteront les espoirs et les rêves de toute une nation lors de la CAN 2023. Les supporters attendent avec impatience l'annonce de l'équipe finale qui défendra les couleurs du Cameroun sur la scène continentale.

La liste des 49 joueurs présélectionnés par Rigobert Song pour disputer la CAN 2023.

1. Georges Kevin Nkoudou (Damac FC)

2. Warren Zidane Fozing (AS Fortuna)

3. Douala Wielfried Nathan (Victoria United)

4. Emmanuel Mahop Dominguez (Coton Sport)

5. Stéphane Bahoken (Kayserispor)

6. Karl Toko Ekambi (Abha FC)

7. Léandre Tawamba (Al Okhdood Club)

8. Aboubakar Vincent (Besiktas)

9. Patient Wassou (Coton Sport)

10. Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscou)

11. Leonel Ateba Mbida (Dynamo Douala)

12. Jean Éric Moursou (Coton Sport)

13. Clinton Njie (Sivasspor)

14. Devis Epassy (Abha FC)

15. Frank Magri (Toulouse FC)

16. Faris Pemi Moumbagna (FK Bodo/Glint)

17. Jerome Ngom Mbekeli (Sheriff Tiraspol)

18. Bryan Mbeumo (Brentford)

19. Christopher Wooh (Stade Rennais)

20. Nicolas Nkoulou (Gaziantep FK)

21. Elliott Njongoue (Reading)

22. Nouhou Tolo (Seattle Sounders)

23. Darlin Yongwa (Lorient)

24. Fabrice Ondoa (Nîmes)

25. André Onana (Manchester United)

26. Simon Ngapandouetnbu (OM)

27. Simon Omossola (FC Saint Eloi)

28. Oumar Gonzalez (Al Raed)

29. Harold Moukoudi (AEK Athènes)

30. Junior Tchamadeu (Stoke City)

31. Leon Bell Bell (FC Magdeburg)

32. Jean-Charles Castelletto (FC Nantes)

33. Olivier Mbaizo (Philadelphia)

34. Franck Astana (Bamboutos FC)

35. Fai Collins (sans club)

36. Malcolm Bokele (Bordeaux)

37. Enzo Tchato (Montpellier)

38. Enzo Boyomo (Real Valladolid)

39. Olivier Ntcham (Samsunspor)

40. Yvan Neyou (CD Leganes)

41. André Frank Zambo Anguissa (Napoli)

42. Olivier Kemen (Kayserispor)

43. Samuel Oum Gouet (Yverdon Sport)

44. Gael Ondoua (Servette FC)

45. Pierre Kunde Malong (Atromitos)

46. François Mughe (OM)

47. Didier Lamkel Ze (Hatayspor)

48. Aboubakar Nagida Mohamadou (Stade Rennais)

49. Éric Maxim Choupo Moting (Bayern Munich)