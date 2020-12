CAMEROUN :: L'ancien lion indomptable Emmanuel Kundé devient le coach du club HEMLE de BOTKO. :: CAMEROON

La signature du contrat entre le HEMLE FC de BOTKO et l'ancien lion indomptable Emmanuel Kundé s'est tenue avant hier au palais des Congrès de Yaoundé en présence de son président Olivier NGUEDA, d'une bonne brochette des hommes de médias et plusieurs anciens footballeurs.

L'ancien gloire des lions de l'épopée des années 90 connait bien le milieu footballistique camerounais et européen où il s'est frotté.

Pour le nouvel entraîneur de HEMLE fc donc le défit est de relever ce club qui évolue en division départementale au niveau supérieur, ce contrat fin à point nommé stimuler les ambitions qu’il nourrissait déjà pour le foot dans son pays. Un contrat à long terme de sept minimum pour élever le club au perchoir du football camerounais. Sur une brève interview, Emmanuel Kondé a confié ses motivations et son objectif aux médias : Ma motivation, c’est d'aider mes petits à grandir dans le football et de faire avancer le club a l'élite supérieure.

LE HEMLE FC DE BOTKO est une vision d’un homme au grand cœur qui prend corps en 2019, cette association sportive regroupe plusieurs joueurs et dirigeants ambitieux, humbles et travailleurs comme l’indique la devise du club AMBITION -FOI- TEMERITE. Elle regroupe aujourd’hui plusieurs sections sportives et surtout sociales. Le Club de football a pour mission de faire pratiquer ce sport à un grand nombre de Jeunes en général mais surtout ceux de la localité de BOTKO en particulier car dans le volet social, le football n’est pas seulement un sport mais aussi une profession un moyen majeur d’insertion social et de communion des communautés , dans le cadre des compétitions organisées par la Fédération camerounaise de Football. Ainsi le Club réunira des Jeunes issus de tous les horizons géographiques et de tous les milieux sociaux autour du Football. Cet objectif constitue un engagement fort de la part du Staff dirigeant.

C’est pourquoi tout au long des années il a été important de gérer des équipes par une organisation générale du club rigoureuse qui amène quotidiennement à faire découvrir, entraîner, encourager, évaluer, décider, encadrer et organiser à travers le sport qu’est le Football. Suivre 200 licenciés et une dizaine d’équipes ne laisse pas de place à l’approximation. Le sport en général est l’école de la vie. Les comportements sur un terrain ou dans les vestiaires se répercutent ensuite dans la vie des Jeunes qui deviendront par la suite des citoyens impliqués dans la société.

La mise sur pieds de ce projet dans la localité a permis un développement rural majeur de BOT-KO par la résolution des problèmes d’accession en eau potable avec la construction de plusieurs forages, à porter une solution à la problématique de l’exode rural des jeunes par la création d’emploi direct sur le site du centre de formation, en effet actuellement, la finalisation d un tout en un :Il s’agit d’un projet agro digital c'est-à-dire la mise sur pieds d’une technopole pour former les jeunes au métiers du numériques et la création d’une immense ferme agro-industrielle qui permettra de nourrir les populations riveraines, d’alimenter le centre de formation en vivre et jus de fruits. Une boulangerie rurale fadriquera le pain à base de la farine de patate issue de l’usine de farine de patate issue des champs crées à cet effet.

Un autre volet est la mise sur pieds d’un Eco-tourisme qui va permettre de faire de Botko un site touristique et une localité mondialement connue d’où la création de dizaine de milliers d’emplois car la ressource est juvénile et ne demande qu’à être formée et employée.

Le HEMLE Fc de BOTKO est ouvert à tout genre de sponsoring visitez le site www.hemle.org