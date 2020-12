CAMEROUN :: DEVOIR DE MÉMOIRE: IL Y'A DE CELA 35 ANS DISPARAISSAIT LE MARÉCHAL MBAPPE LEPPE. :: CAMEROON

LE CAMEROUN COMMÉMORE EN CE 25 DÉCEMBRE 2020, LE 35 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DU MARÉCHAL MBAPPE LEPPE, FOOTBALLEUR ÉMÉRITE DE LA DÉCENNIE 70.

Il fut incontestablement l'un des plus grands joueurs de la météo footballistique camerounaise des décennies 60, 70 et 80. Un footballeur percutant qui a fait la majeure partie de sa riche et glorieuse carrière au club Mytique Oryx bellois de Douala. entre 1950 et 1960, sous son doigté de capitaine, son club remporte à 5 reprises le titre de champions du Cameroun entre 1961, 1963, 1963, 1968 et 1970.

Ce footballeur imposant au charisme incomparable, grand de part la taille et le talent, sera le premier à brandir le prestigieux trophée des compétitions des clubs du continent africain avec l'Oryx de Douala. C'était le 7 février 1965 à Accra.

Il a eu le mérite d'avoir tracé le sillon du prestige du football camerounais, D'où son surnom Maréchal. Il sera le précurseur des plus grands footballeurs qu'à connu le Cameroun.

Son décès des suites de longue maladie, un soir Du 25 Décembre 1985 dans l'anonymat complet et l'indigence total marquera la fin de l'un des chapitres les plus glorieux du ballon rond et suscitera au sein des milliers de supporters à travers l'Afrique, un vide incomblable.

Plus de deux décennies après son décès, l'ancien stade d'Akwa a été rebaptisé Stade Mbappe Leppe et un monument à l'entrée du dit stade a été érigé par le gouvernement pour honorer sa mémoire.

Le Maréchal Mbappe Leppe reste et demeure présent malgré le temps et l'espace de part ces multiples prouesses qu'il a gracieusement laissé à la postérité.