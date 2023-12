Jéhu Ndoumi a reçu la Palme d’OR d’investisseur de l’année 2022, Grand Prix du Président de la République du CAP VERT à l’occasion du TROPICS INVEST SUMMIT PRAIA 2022. Il est Expert des Services Financiers Numériques et en cette qualité, il a fondé et dirige avec brio la FinTech/InsurTech dénommée YunusTM basée au Cameroun. YunusTM est (i) un facilitateur pour les Postes en Afrique dans la transition vers les services financiers digitaux, (ii) un écosystème complet de services financiers de proximité, d’inclusion financière et sociale, (iii) et qui répond au besoin d’identification sécurisée par l’utilisation des meilleures technologies innovantes biométriques, en offrant un accès facile et à moindre coût aux services financiers de base tels que le micro-crédit, la micro-assurance et le paiement électronique échelonné des biens et services.La plateforme YunusTM offre des solutions convergentes combinant les services Financiers mobiles, le messaging Télécom et les Communications Unifiées. Cette approche convergente permet aux institutions Postales en Afrique d’avoir une offre homogène de services financiers et de messagerie “Peer to Peer” et “Peer to Business” sans équivalent. En juin 2021, et sous son leadership, la Startup Yunus signe avec la Cameroon Postal and Services ( CAMPOST) un contrat de partenariat pour fournir et lancer ensemble les nouveaux services financiers numériques qui viendront renforcer la position concurrentielle et créeront de nouvelles sources de revenus importantes pour la CAMPOST et, plus important encore, et sur la base d’une vision stratégique que la CAMPOST partage avec Yunus , ces nouveaux services numériques ont le potentiel d’améliorer la vie des Camerounais et fourniront un nouvel accès aux services essentiels qui n’étaient pas disponibles auparavant pour de nombreux segments de notre société.C’est pourquoi, la Société Yunus , a déployé et exploite au sein de la CAMPOST, la plate-forme Campost-YunusTM, qui est (i) un facilitateur pour la CAMPOST dans la transition vers les services financiers digitaux, (ii) un écosystème complet de services financiers de proximité, d’inclusion financière et sociale, (iii) et qui répond au besoin d’identification sécurisée par l’utilisation des meilleures technologies innovantes biométriques, en offrant un accès facile et à moindre coût aux services financiers de base tels que le micro-crédit, la micro-assurance et le paiement électronique échelonné des biens et services.

Ces terminaux POS sont intégrés en toute sécurité à la plateforme Campost-YunusPay™ et comprennent un module NFC sans contact, un écran tactile intuitif et une caméra ainsi que toutes les certifications locales, régionales et internationales nécessaires de Visa, Mastercard, Union Pay et d’autres méthodes de paiement populaires.Ces terminaux PoS permettent aux clients de CAMPOST d’effectuer des paiements avec des cartes de débit et de crédit traditionnelles ainsi que des paiements mobiles sans contact avec QR Code et NFC. La société a aussi déployé sa plate-forme des services à la demande encore appelée WEE-WORKTM by Yunus qui souhaite devenir une plateforme de référence pour les consommateurs, les entreprises, les commerçants, les chauffeurs, les propriétaires et les prestataires de services au Cameroun et dans toute l’Afrique. C’est une plateforme innovante de services à la demande, qui combine des services de livraison, services à la personne, Taxi, VTC et E-Commerce en un seul et même lieu. WEE-WORK by Yunus, avec le soutien du gouvernement du Cameroun contribue à améliorer la visibilité sur les prestataires de services, facilite la perception des taxes et la régulation du secteur, tout en soutenant le développement économique local et la création d’emplois, car l’économie participative connaît une croissance rapide, avec un potentiel énorme pour le marché Camerounais.Depuis 2020, Il est Investisseur et Membre du comité de direction du groupe VYZYO LTD, un fournisseur international de plateformes et de technologies permettant et exploitant les services financiers mobiles et les paiements électroniques. L’entreprise a son siège social à Londres, a des filiales en Allemagne, en Tunisie, au Ghana, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Thaïlande et en Inde, et travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux en Afrique et en Asie. VYZYO dispose actuellement de plusieurs licences de télécommunications et a accès à des licences de fournisseur de paiement et d’argent mobile dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vyzyo.com . VYZYO a été classée meilleure FINTECH Européenne en mars 2020 et en septembre 2021 à Berlin en Allemagne. Jéhu Ndoumi est également Expert diplômé en Trade & Structured Finance et Consultant International. Avec cette qualité supplémentaire, il a fondé en 2020 une Plateforme Financière développée et gérée par un groupe d’investisseurs privés réparti dans le monde, la société Yunus Invest SA, un HEDGE FUND basé au Luxembourg.La Société a investi dans les opérations immobilières, financières et dans les énergies en Europe et en Afrique. Spécialisée en Ingénierie financière et en financements structurés, la Société accompagne les investisseurs, notamment dans leurs projets d’infrastructures sur le continent Africain. La Société assiste aussi les investisseurs (institutions, family offices, entreprises et High-Net-Worth Individual (HNWI)) dans leurs investissements alternatifs. C’est pourquoi elle a été mandatée depuis le mois de mars 2022 pour conseiller et assister, Öztürk Holding Company basé à Dubaï, Oman et Istanbul, dans la gestion du budget de 7 (sept) milliards d’Euro destiné aux projets d’infrastructures au Cameroun, au Cap vert, en Côte d’ivoire et au Togo. Du fait des opportunités liées à la globalisation des marchés, son réseau de partenaires lui permet de lever différents types de financements, des plus classiques aux plus complexes en intervenant directement sur le marché de la finance privée.Les projets d’infrastructures, la santé, l’éducation, les télécommunications, les aéroports, les ports, les centrales solaires, les énergies renouvelables, l’industrie agricole, et le logement, autant de domaines dans lesquels la société intervient. Jéhu Ndoumi est un homme multidimensionnel, possédant plusieurs compétences techniques et sectorielles, notamment dans le secteur Pétrolier et dans la discipline de l’économie pétrolière.C’est pourquoi, les treize ( 13) années de pratique dans le Négoce Pétrolier et sur les Marchés dérivés de matières premières qui lui ont donné l’opportunité de développer une Expertise avérée dans les montages structurés et les opérations complexes de financement de projets d’exploration-production dans le Pétrole/Gaz et d’infrastructures diverses en PPP ; l’élaboration de modèles d’évaluation et d’optimisation économique des projets pétroliers et des contrats de financement ; l’évaluation de projets et la négociation des contrats pétroliers ; la négociation de contrats de couverture contre les risques ; l’élaboration des outils d’aide à la décision, de suivi, de contrôle et de comparaison des résultats du partage de la rente pétrolière. En 2011, il fonde et dirige la Société Pétrolière NetOil Petroleum au Cameroun – Société anonyme avec conseil d’administration au capital de FCFA 100 000 000 – qui obtint en 2012 son agrément de distribution des produits pétroliers de l’État du Cameroun.En 2019, il fonde au Sénégal, le salon international du pétrole, du gaz et des énergies vertes, dénommé DakarPetroGaz Expo, LE PREMIER DU GENRE EN AFRIQUE QUI VISE A CONCILIER L’ENERGIE, LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. La première édition a été organisée sous l’égide de l’État du Sénégal et en partenariat avec le Club d’affaires pour le développement des entreprises Françaises en Algérie (CADEFA) basé à Paris. En 2020, il devint Membre de l’ Association des Consultants Pétroliers de France , Il est membre de plusieurs organisations professionnelles du secteur des énergies : l’Association pour le développement de l’énergie en Afrique (ADEA) basée à Paris ; l’Association des Consultants Pétroliers de France (ACP) basée à Paris ; Directeur de l’intelligence économique et de la stratégie du Centre Africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières (CARPEM) basé en France.Passionné d’écriture, Jéhu Ndoumi est l’Auteur de « Pratique de la modélisation et des prévisions économiques, Méthodes et outils économétriques fondamentaux » paru aux Éditions universitaires européennes (25 mai 2020), ISBN-13 : 978-6202533164. De 2000 à 2003, il a été Membre du groupe des experts du Plan OMEGA et du NEPAD, sous la direction du Dr Chérif Salif SY, Ministre, chargé des questions économiques à la Présidence de la République du Sénégal. A ce titre, il a participé à la grande conférence sur « l’opérationnalité, l’efficacité et la faisabilité du Plan OMEGA », tenu à Dakar en avril 2001. Il est resté membre de l’équipe jusqu’à l’adoption du NEPAD par les Chefs d’État de l’Union Africaine à Lusaka en juillet 2001. Jéhu Ndoumi est de formation, Économètre-Statisticien diplômé de 3ème cycle et Ingénieur de conception Télécoms, Réseaux & Systèmes.