Jean Guy Wandji Nkuimy est le nouveau patron du conseil d’administration et du bureau de l’association pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

Il est 18 heures. Les travaux de l’Assemblée générale élective de Libermann 567 (anciens du collège) tenue à Douala le 20 décembre dernier, s’achèvent. Le verdict des urnes tombe.

La liste, « Ensemble pour Libermann », conduite par Jean Guy Wandji Nkuimy prend le pouvoir avec 94% de voix. Le comité de gestion des élections, constitué de Germaine Ngando, Thomas Touko, Honoré Njime Akwa et Wandji Nkuimy cosignent le procès verbal des résultats du scrutin. « Rassembler les libermanniens de bonne volonté, faciliter les retrouvailles, structurer et optimiser le potentiel humain du groupe et faire rayonner son savoir-faire », peut-on lire dans la profession de foi du président, déclinée en cinq points saillants. Pour le vote, 102 inscrits, 73 votants, 69 suffrages exprimés, 4 bulletins nuls et 29 abstentions ; soit un pourcentage de 71% du taux de participation.

Selon un membre du bureau élu, « cela n’a pas été facile ». C’est à travers zoom (application de visioconférence) que les membres de l’association Libermann 567, des promotions 1975, 76 et 77 ont participé au vote.

Les Hommes

C’est un bureau « des poids lourds » vivant au Cameroun, au Sénégal, en France et aux USA. Le président élu maitrise son équipe au bout des doigts. Vice-présidents : Gisèle Ekobe et Bertrand Besse Ngniah, secrétaire général : Michel Elame et secrétaire général adjointe : Françoise Njanjo Mpoual, trésorière : Georgette Patipe et adjointe, Anne Moguem, communication : Henri Léopold Peeh Delangué, censeur : Edouard Manguele, conseillers représentants Europe : Cyrille Kongo, Lucie Ledes, Irène Nsili Léa et Charlotte Epeti Mpacko, conseillers USA : Jean Bosco Fogham, conseiller Afrique : Coura Fall. Le président, Jean Guy Wandji Nkuimy déclare être déjà à pied d’œuvre. Il rappelle que le Collège Libermann n’a de cesse produit des cerveaux au Cameroun. « C’est là l’enjeu majeur de notre organisation. Il faut maintenir la flamme allumée». Dans cet élan, il a félicité et encouragé Diland Tchoffo Nzumegue, premier au Baccalauréat 2020 au Cameroun avec 18 de moyenne.