Boissons Du Cameroun : 26 En Or, 122 En Vermeil, 174 En Argent. :: Cameroon

CEREMONIE DE REMISE DES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL PAR LE GOUVERNEUR DE LA REGION DU CENTRE AU PERSONNEL DE BOISSONS DU CAMEROUN Yaoundé, le 24 novembre 2023

Une entreprise citoyenne

Aujourd’hui, ce sont 242 employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres de Boissons du Cameroun des Usines de Yaoundé et de la Région du Centre qui seront récompensés. Ils recevront 322 médailles d’honneur du travail dont : - 26 médailles en Or - 122 médailles en Vermeil - 174 médailles en Argent Ces distinctions sont le résultat de longues années d’abnégation que vous avez porté à votre travail, d’assiduité, de persévérance et d’amélioration quotidienne de votre savoir-faire. Ce sont là nos valeurs et notre tradition que vous portez et vous êtes un exemple à suivre pour beaucoup d’entre nous.

Des actions au profit du citoyen

Pour le Directeur général, Boissons du Cameroun continue sa marche vers le développement du Cameroun à travers : L’amélioration continue de sa gouvernance, par l’obligation de rendre compte, de transparence et de comportement éthique dans la prise et la mise en œuvre des décisions. La promotion des droits humains, par le respect des droits fondamentaux de l’ensemble du personnel. L’amélioration des conditions et relations de travail, par des politiques et pratiques qui favorisent l’épanouissement du Personnel, le développement des compétences par la formation, la prise en charge sanitaire et la sécurité au travail. Le développement de sa responsabilité environnementale, par des initiatives permanentes de protection de l’environnement contre toute sorte de pollution. La promotion de la loyauté de ses pratiques, par un code de conduite qui régit les différentes interactions entre les employés et l’ensemble des Parties Intéressées Pertinentes. Le développement des questions relatives au consommateur et à la protection du consommateur, par la mise en place d’un dispositif permanent et instantané d’écoute et de réponse aux préoccupations des consommateurs. L’accompagnement des communautés et le développement local, par des initiatives dans les domaines de l’éducation, de la santé, du sport, de l’art et de la culture, de l’entreprenariat jeunes.

Un engagement citoyen

Pour le responsable du personnel, Chers camarades travailleurs, lionnes et lions des BOISSONS DU CAMEROUN, notre entreprise est leader dans son secteur d’activités. Sans être exhaustif je citerai − par le nombre d’emploi qu’elle garantit − par la qualité de ses produits − par les investissements qu’elle opère − par sa contribution à l’assiette fiscale de notre Pays. Être meilleurs travailleurs d’hier, d’aujourd’hui ou de demain on doit toujours se lever pour « mouiller le maillot » comme nous disons ici afin de porter toujours haut l’étendard de notre Entreprise.