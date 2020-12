Dans une sortie médiatique largement partagée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) rappelle de façon subtile à son ex-camarade Célestin Djamen que le MRC n’a pas été crée pour offrir des postes à ses militants.

Lire en dessous l'intégralité de sa réaction

L' engagement en politique est un besoin de servir, de partager une idée, une vision, c'est une envie forte de contribuer au développement de la cité. Malheureusement dans notre pays beaucoup ont choisi de servir et c'est ainsi qu'on voit des fonctionnaires et autres assimilés malgré leur intime conviction que les choses vont mals ont choisi de fermer les yeux et se taire pour protéger leurs intérêts, les partis qui au départ étaient sincèrement opposer au régime s'allier pour des intérêts personnels et égoïstes. Certains ont fait de la politique un cadre de partage des strapontins.

LE MRC A FAIT LE CHOIS DE SERVIR ET NON DE SE SERVIR.

Dans l'entendement du camerounais et conséquemment à l'environnement que lui a imposé le régime RDPC, beaucoup n'arrive pas à comprendre qu'un parti refuse d'entrer dans "la mangeoire" d'où ce reproche fait au MRC qui avait de fortes chances d'avoir des élus lors des élections législatives et municipales de février 2020 d'avoir refusé de participer à ces élections. Le MRC n'a pas été créé pour offrir quelques postes à ses militants mais pour changer le mode de fonctionnement institutionnel du Cameroun afin de permettre à chaque camerounaise et à chaque camerounais la chance d'avoir une part de gâteau. Le refus du MRC de participer au cirque électoral du 9 février était aussi un message pour ceux qui y ont adhérer pour des intérêts personnels pour qu'ils comprennent qu'ils avaient l'occasion d'aller se chercher ailleurs et que leur place n'était au MRC. Le MRC étant un parti politique fondamentalement démocratique, il respecte les choix des uns et des autres mais en même temps entend qu'on respecte ses orientations politiques.

Le MRC a choisi de servir et non de se servir et il est important que tous ceux qui s'engagent avec lui l'intègrent au risque d'être déçus.