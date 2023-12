Cameroun :: Ixbet Ehub Fait Le Point Des Phases De Bootcamp Et De L’hackathon :: Cameroon

En présence du partenaire- incubateur Activespace, 40 candidats se sont retrouvés pour le bootcamp à l’Hôtel Ibis de Douala du 25 au 28 novembre dernier et le hackathon a suivi du 29 au 30 du même mois.

Quarante candidats du BOOTCAMP de 1XBET EHUB sont logés dans la même enseigne du 25 au 28 novembre. Il y est question d’une formation intensive dans le domaine du numérique qui vise à répondre aux besoins du marché. Dans le cadre du projet IXBET eHub, projet qui a pour but de donner de booster leur startup, une compétition a été lancée afin de donner l’opportunité aux meilleurs entrepreneurs de pouvoir concrétiser leurs rêves.

La cérémonie d’ouverture est marquée par les présences effectives du directeur marketing de IXBET, Arnaud Jolivo ; de la Coordonnatrice générale Nbiko Digicom, Anne Tchoumba. Ces deux figures emblématiques de l’entreprenariat ont prôné la digitalisation et l’innovation dans tous les domaines d’activités. De ce pas, Jolivo plante le décor par l’extrait d’une adresse du chef de l’Etat, Paul Biya aux jeunes camerounais : « il est indispensable que nous fassions davantage pour intégrer les progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et de notre économie. La société digitale qui s’annonce n’attendra pas les retardataires ».

Arnaud Jolivo ajoute que « nous devons en tant que jeune saisir toutes les opportunités qu'offrent le numérique, c'est pour cette raison que IXBET HUB donne l'opportunité aux candidats de se lancer dans le digital pour concrétiser leurs projets ». Anne Tchoumba a quant à elle déclaré que « nous optons pour l'identification des talents et leurs donnons la chance de gagner même si ce n'est pas ce projet, mais qu'il gagne en connaissance afin de mieux se préparer pour d'éventuel opportunités.

La présence de l’huissier, maitre Serges Eric Bitang a permis de fixer les règles du jeu. Il a exhorté tous participants à respecter les clauses de confidentialité du projet, une valeur importante pour IXBET eHUB.

19 sur 40 ont étés retenus

Le pitch, entendu présentation courte et percutante de l’entreprise, du projet ou du service qui a suivi avait pour objectif de donner envies à ceux à qui on présente qu’il s’agisse d’un prospect ; d’un investisseur ou d’un recruteur de vous faire confiance. C’est sur cette grande articulation que s’est clôturée la première sélection des premiers finalistes du projet IXBETeHUB. Parmi les 40 sélectionnés seuls 19 sur 40 ont étés retenus selon les critères de la Pertinence du problème, de l’ergonomie d’application, de la conviction, de la traction, de l’attention portée sur des fautes d’orthographe, du design et surtout de l’impact de la solution sur l’innovation.

« IXBET eHUB continuera son aventure du 18 au 21 décembre 2023 pour le pitch avec ces 19 finalistes parmi lesquels nous aurons les futurs gagnants du projet qui verront leurs rêves devenir réalités », projette un responsable de l’entreprise citoyenne.

Les 19 finalistes pour le pitch du 18 au 21 décembre sont répartis dans quatre domaines de la vie d’une nation : agriculture (Oumarou Adelphe, Gove Arafat, Eyoum Sandrine, Njidda Michel, Yerima Dagoula) ; climat (Tagou Collins, Sinkot Daniel, Sonfack Arthur, Mbe Moghom); technologie Innovante (Menang Edward, Tchatchouang Céléo, Didier Tagne, Kono Akombo, Djomeni David ; education (Edjoa Rosy, Mbeyo’o Wilfried, Louis Billong, Ngaba Fred Fodjo Emmanuel). Ils rivaliseront de performances innovatrices dans des émissions à la télévision, devant un jury commis pour la cause et bénéficieront du plébiscite des téléspectateurs.

Hackathon

S’agissant de l’Hackathon tenu du 29 au 30 novembre, il est à noter qu’il a captivé l'attention de passionnés de la technologie et d'esprits créatifs venus du monde entier. Avec cinq groupes compétitifs en lice, l'événement a offert une plateforme unique pour explorer les compétences individuelles, les étapes de conception logicielle, les méthodologies innovantes, tout en créant un environnement de travail collaboratif et stimulant. Cinq phases ont ponctué cette activité.

Échange avec les candidats

Avant de plonger dans l'effervescence du hackathon, une phase d'échange a permis aux organisateurs de découvrir les compétences variées des participants. Ces discussions ont façonné la composition des cinq groupes, garantissant une diversité de talents et de perspectives au sein de chaque équipe.

Les différentes étapes de conception d'un logiciel

Chaque groupe a eu l'opportunité de mettre en lumière les différentes étapes de conception de leur logiciel, offrant un aperçu exclusif du processus créatif. Des idées initiales aux prototypes fonctionnels, les participants ont partagé leurs expériences, démontrant la richesse du processus de création logicielle.

Méthodologies de conception

L'innovation était au cœur du hackathon, avec une exploration approfondie des méthodologies de conception modernes. Des approches agiles à l'intégration continue, les participants ont découvert comment ces méthodologies dynamiques favorisent l'efficacité et la flexibilité, cruciales dans un environnement technologique en constante évolution.

Conditions de travail stimulantes

Le hackathon a imposé un rythme effréné, mettant à l'épreuve la créativité des participants. Les conditions de travail collaboratives ont encouragé le partage d'idées, le travail d'équipe et la résolution créative des défis. L'énergie électrique et l'émulation entre les groupes ont créé un environnement propice à l'innovation.

Consultants à disposition

La mise à disposition de consultants expérimentés a ajouté une dimension stratégique au hackathon. Ces experts ont guidé les équipes à travers les défis techniques, offrant des conseils précieux pour affiner leurs idées et maximiser leur impact.

Le concours d'innovation 1xBet eHub a été bien plus qu'une simple compétition technologique. Il a été le catalyseur d'idées novatrices, un terrain de jeu pour la créativité, et un lieu où les participants ont pu repousser les frontières de l'innovation. À travers ce hackathon, 1xBet eHub confirme son engagement envers l'excellence technologique et son soutien à une communauté mondiale de créateurs passionnés. Les fruits de cette aventure promettent de façonner le futur de la technologie de manière significative au Cameroun.

Les sélectionnés de l’hackathon pour la remise des prix sont Didier Tagne et Biyack Bi Gwet ; Bouemegne Gilles, Bissa Joyce, Ze Ngono Daniel ; Mieguim T Georges Ngoupayou, respectivement pour les groupes 1, 2 et 3.