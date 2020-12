Le mois dernier, l’opérateur de télévision numérique le plus dynamique d’Afrique StarTimes est devenu le diffuseur officiel de deux championnats africains de football, au Kenya et en Zambie. Ceci illustre l’engagement continu de StarTimes envers le développement du football africain, StarTimes ayant précédemment lancé des partenariats similaires avec les fédérations du Ghana et de l’Ouganda.

Le 26 novembre à Nairobi, la Fédération kenyane de football (FKF) a dévoilé son partenariat avec StarTimes, nouveau diffuseur officiel de la FKF Premier League. Dans le cadre de cet accord, StarTimes diffusera également des matches de la deuxième division et les matchs amicaux de l’équipe nationale du Kenya pendant sept saisons.

Le président de la FKF Nick Mwendwa a déclaré que ce partenariat était un coup d’accélérateur majeur pour le Kenya car il aidera à améliorer l’état du football. « Nous avons franchi une nouvelle étape importante aujourd’hui pour le football kenyan avec le lancement de cet accord de diffusion, qui fera beaucoup pour encourager la compétition dans nos principaux championnats, en particulier la BetKing Premier League. Il va améliorer le niveau du football ainsi que l’attrait économique du jeu. »

De gauche à droite, le DG par interim de TopStar John Zhuang, le directeur général de la ZNBCMalolelaLusambo, et le président de la FAZ Andrew Kamangale 24 novembre.

Deux jours plus tôt à Lusaka, la filiale zambienne de StarTimes, TopStar, en partenariat avec la television nationale zambienne ZNBC a acquis les droits de diffusion de la National Division One de l’Association de football de Zambie (FAZ) jusqu’en 2023.

Le président de la FAZ Andrew Kamanga a déclaré que l’arrivée de TopStar et de la ZNBC était historique car elle allait permettre pour la première fois la diffusion de la Division One à la télévision nationale. « Cet accord donnera aux Zambiens de tout le pays la possibilité de suivre certains des héros en devenir à la télévision nationale. Cette large couverture de la ZNBC donnera au football zambien une véritable identité nationale. »

En cette période sans précédent, de tels partenariats sont d’une grande portée. Quand tous les événements sportifs sont remis en cause et quand le monde traverse une crise économique, il s’agit d’un vote de confiance de StarTimes envers le potentiel des championnats africains.

La responsable de la division Média de StarTimes, Lily Meng, explique qu’il s’agit d’un engagement stratégique pour StarTimes. « A travers ces partenariats, StarTimes n’injecte pas seulement de l’argent dans les clubs, il amène également les matchs dans chaque foyer. Le financement et la visibilité sont cruciaux pour permettre aux championnats de grandir sur le long terme et de voir le football africain de réaliser son potentiel. »

Le directeur des operations de StarTimes Ghana Felix Ahonzodurant la 45ecérémonie des SWAG Awards.

C’est ainsi que l’association des journalistes sportifs du Ghana (SWAG) a récompensé StarTimes pour sa « contribution en faveur du développement du sport » lors de la 45e cérémonie des SWAG Awards.

Au Ghana, où StarTimes est le diffuseur officiel de la Ghana Premier League depuis 2016, StarTimes a investi lourdement dans l’acquisition de dernières solutions de diffusion afin d’amener la qualité de la production aux standards internationaux. Et en Ouganda, StarTimes diffuse avec succès la Uganda Premier League depuis 2018.

Dans de nombreux pays, en raison des règlementations strictes qui interdisent ou limitent la présence des fans dans les stades, la retransmission télévisée est le meilleur, voire le seul, moyen pour les fans de suivre les matchs, et pour les fédérations de toucher leur public partout sur le territoire.

« Nos abonnés cherchent à suivre les compétitions et la télévision les connectent avec leurs clubs et joueurs préférés, qu’ils soient locaux ou internationaux. »

En plus du football africain, StarTimes diffuse également en Afrique de prestigieuses compétitions internationales telles que la Ligue Europa UEFA, La Liga, la Coupe d’Angleterre, la Ligue des nations UEFA, etc.

« Diffuser du football international mais ausis local signifie améliorer l’expérience de nos abonnés et leur apporter plus de valeur. C’est bénéfique pour nos abonnés, pour les championnats locaux et pour StarTimes. Nous continuerons à proposer toujours plus de championnats locaux dans les foyers africains. »