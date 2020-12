Alors que s'achèvent les 16 jours consacrés internationalement à l'activisme contre les violences basées sur le genre, je voudrais partager cet extrait de ma biographie en cours d'édition.

"...La femme de pouvoir que je suis aujourd'hui est la conséquence de violences faites sur ma mère.

Mon géniteur était un homme très violent. Je me souviens de la scène horrible alors que j'avais 7 ou 8 ans. Ma mère gisant au sol, à côté du foyer de cuisine, yeux convulsés, dents serrées après de violents coups que lui a assenés mon géniteur.

Je revois la scène, nous, ses enfants en pleurs croyant notre maman morte. Alors que mon géniteur fume tranquillement une cigarette. Un de mes grand-frères debout, une chaîne de liesse pour chien à la main, défiant mon géniteur en ces mots: "si tu réveilles pas ma mère, toi aussi tu es un homme mort!" Mon frère a à peine 15 ans.

Tous nos voisins accourent suite à nos pleurs. Un sage approche, prend le pouls de ma mère. Elle respire encore. Il emande qu'on apporte urgemment de petits piments rouges et un bol d'eau. C'est fait à pas de course par mon jeune oncle. On les avait derrière la case. Il les pétrit avec de l'eau et demande qu'on soulève et maintienne le buste de notre mère, lui ouvre avec peine la bouche (les dents étaient serrées et elle avalait déjà sa langue). On lui fait boire la potion magique.

On maintient ma mère assise adossé à mon frère qui s'était agenouillé dans son dos pour la soutenir , la tête vers l'arrière, ses doigts dans la bouche de ma mère pour qu'elle ne ressere pas les dents et ne s'étouffe pas.

Au bout d'une dizaine de minutes, elle se met à tousser et revient à la vie. Je suis là debout dans la cours, tétanisée, perdue, mon regard vague.

C'est alors que les voisins supplient mon géniteur qui se tenait là, hautin, fumant une cigarette d'aller trouver un véhicule pouvant rapidement amener ma mère à l'hôpital pour suivi médical. Il n'y avait ni taxi, ni moto-taxis à l'époque.

Il s'en alla à pieds pour 4 km aller-retour environ. Les minutes sont comptées pour ma mère. Va-t-elle se rendormir, cette fois pour toujours? C'est la question qui me taraude l'esprit. Mais, elle tient, me fixe d'un regard hagard, un peu trop lointin pour me reconnaitre certainement.

Plus d'une heure est passée. Arrive l'ancien député, l'Hon. Oumbèmou Emile (que ma fratrie et moi ne remercierons jamais assez). Il est l'unique propriétaire privé d'un véhicule à cette époque à Ombessa. C'est lui que mon géniteur est allé voir. Il avait une renault 4 quatrelle si mes souvenirs sont exactes.

Il vient donc chercher ma mère et en chemin pour l'hôpital, il supplia mon géniteur de dire la vérité au médecin pour que le bon diagnotic et traitement soient entrepris.

Ma mère a passé près de 2 semaines à l'hôpital et s'en est sortie sans séquelle.

Mais lorsque je revois l'image de son corps gisant au sol et sa tête à 10cm d'une des pierres constituant le foyer; quand j'imagine qu'il suffisait qu'elle heurte sa tête sur la pièce du foyer en tombant pour qu'on entende plus parler d'elle. Quand j'imagine que j'aurai pu être orphenine à cet âge...

Attention, cela ne s'est jamais arrêté. En tout cas pas de si tôt. Elle a constinué de subir les violences de cet homme fréquemment. Plusieurs fois, elle est rentrée chez ses parents, mais chaque fois, il allait la reprendre, poussés par leurs deux familles. Elle revenait à cause des enfants. On lui avait dit: "reste pour tes enfants, sinon qui s'en occupera? "

Un jour, alors que j'avais 14 ans, il est rentré saoul au milieu de la nuit. Un mercredi. En fait c'était généralement les mercredis qu'il violentait ma mère.

C'était donc un autre mercredi, il était plus de minuit lorsqu'il est rentré. Il exigea à ma mère de réchauffer son repas.

Une ration qu'il n'avait même pas contribué à mettre sur la table. Il ne le faisait plus depuis quelques années. Mais ça, ma mère ne se plaignait pas qu'il ne contribue plus à nourrir sa famille. Ses champs produisaient suffisamment et elle s'en sortait.

Alors cet autre mercredi disais-je, il réveilla ma mère qui dormait déjà et lui exigea de lui réchauffer son repas. Cela voulait dire que ma mère devait sortir de la maison, aller dans la cuisine, allumer le feu pour réchauffer le repas d'un homme qui pouvait le manger chaud, avec sa famille s'il était rentré tôt au lieu de vagabonder en ville dans les bars.

Ma mère a refusé de se lever et la violence d'abord verbale puis physique s'est invitée.

J'en avais marre. Marre de ces cris, de ces insultes, de ce harcèlement, de cette violence. Ils me hantait. Les mercredis devenaient un cauchemard pour moi et je sais, pour ma fratrie aussi même si les plus jeunes ne comprenaient pas grand chose.



Souvent, ils dormaient quand cela commencaient et se réveillaient comme moi, tétanisés de peur. Peut-être gonflés de colère, mais ça, on n'en parlait jamais. On ne savait même pas si on avait le droit d'en parler. On n'était que des mineurs condamnés à subir, 4 ou 5 fois l'an une violence dont on ne comprenait pas la source.

Ce jour-là, ce mercredi-là était spécial. Nos deux frères ainés n'étant plus à la maison pour protéger notre mère (un était à l'internat et l'autre dans un collège privé de yaoundé); ma feue soeur aînée très peureuse, avait enfui sa tête sous ce qui servait d'oreiller.

J'étais face au destin de ma mère et du mien sans le savoir. J'ai donc pris mon courage à deux mains, j'ai foncé dans la chambre de mes parents où j'ai trouvé que mon géniteur avait coincé ma mère au lit et la rouait de coups.



Tout ce que cette femme forte pouvait faire c'était de protéger son visage.

Toute en pleurs, j'ai alors sauté sur mon géniteur, attraper une de ses mains le suppliant, de cesser de battre ma mère. D'abord surpris, il s'est ensuite violemment levé, s'est tourné vers moi, m'a assené une giffle qui m'a propulsé sur une pile de vêtements. Il a voulait rappliquer. Je lui ai saisi la main au vol avec toutes les petites forces qui me restaient. Ma mère est venue à mon secours. Elle lui a attrapé l'autre main, le suppliant de ne plus me taper et de la tuer elle, si c'est ce qu'il voulait.

Mon père fou de colère que j'ai osé voler au secours de ma mère, s'est alors saisi de sa machette qu'il gardait dans un coin de l'allée. mais j'étais plus rapide, heureusement. Je fsissis beaucoup de sport et avais développé certains bons reflexes. L'alcool avait un peu altéré sa rapidité. Je me suis alors agripée à lui, ne lui donnant aucun espace. Ma mère également lui a tenu le bras le suppliant et le forcant à lâcher la machette.

Il l'a lâchée. Ma mère l'a recupérée et remise à sa place. Mon géniteur s'est un peu appaisé et est allé dormir au salon sur ce qui servait de divan tout en m'accusant de l'avoir battu au milieu de la nuit. Je crois que c'était ce jour-là qu'il a invité les sorciers à la maison.

Le lendemain après l'école, il m'a appelée au salon avec ma mère et m'a balancé mon acte de naissance au sol en ces mots: "A partir de ce jour, sache que tu n'es plus mon enfant."

Je l'ai ramassé sans mot dire, les yeux remplis de larmes. Ma mère lui a dit" tu n'es pas sérieux?"

Il lui a répondu: "comme j'ai dit là." Et la conversation était terminée. Ma mère et moi, nous sommes retournées dans la cuisine.

Depuis lors, il n'a plus jamais payé ma scolarité. C'est ma mère qui s'en est totalement chargée.

Si ses violences sur ma mère n'ont pas cessé de sitôt, elles ont diminuées. Elles sont devenues moins fréquentes.

A 17 ans, ne pouvant plus les supporter, j'ai commencé à rester de moins en moins à la maison. Je me consacrais à l'école et au sport, j'y excellais. Je voulais rendre ma mère fière, mais, je passais désormais très peu de temps à la maison. J'y remettais mes pieds surtout pour ma mère et mes frangins.

Je n'ai plus adressé mot à mon géniteur depuis qu'il m'a jété mon acte au sol jusqu'à la naissance de mon premier enfant, quelques mois avant mes 20ans.

Ce jour, quand il est venu me (nous) voir à l'hôpital, je lui ai tourné le dos. Il m'a dit bonjour. J'ai répondu dans un murmure. Il a regardé mon nouveau-né, a murmuré des mots inaudibles. C'étaient peut'être des bénédictions; il lui souhaitait peut-être le bienvenu ou lui disait qu'il est beau. Car oui, mon enfant était beau comme tous les nouveaux-nés. Il était encore plus beau parce qu'il était mien. Il n'a jamaus cessé d'être beau. D'ailleurs, c'est aujourd'hui un tombeur. Mais je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il disait à son petit-fils.

Puis, il s'est penché vers moi, m'as présenté ses excuses et demandé d'arranger notre rélation. Il m'a pris dans ses bras et a coulé quelques larmes. Larmes de regret, de joie de retrouver sa fille et son petit-fils bien portants, je ne le saurai jamais. Ça ne m'intéressait pas.

Mon géniteur était un homme mystérieux qui ne laissait jamais ses émotions transparaître, sauf lorsqu'il était saoul, dans une fête, en colère contre sa femme, face aux étrangers ou alors papotait avec ses amis autour d'une verre.

L'homme que les élèves adulaient, car il était enseignant était plutôt un monstre à mes yeux.

C'était trop tard pour moi. J'avais accepté ses excuses, mais pour moi, il avait cessé d'être mon père et restait mon géniteur. Je n'ai pas cessé de l'aimer, mais je ne le haïssais pas. Je ne sais d'ailleurs pas comment je ne suis pas arrivée à le haïr. Il m'était indifférent, tout simplement.

Je sais tout de même que ma mère me disait toujours, laisse tomber, c'est tout père. Ah cet amour aveugle de nos mamans. Si elles savaient les bienfaits de la vie qui leur échappaient à cause de cet amour aveugle.

Ce jour-là, lors de sa visite à la maternité, je savais que je ne voulais plus porter son nom. Le nom qu'il m'a imposé à ma naissance, pour punir ma mère qui voulait que je porte son nom ou celui de sa grand-mère. Les homonymes c'est important chez nous en Afrique. C'est culturel. Mais même ce cadeau qui permettait que les noms de sa famille à elle ne disparaissent pour toujours, il le lui avait refusé quand j'étais née. Plus tard il avait cédé pour mon petit frère né la même année où mourrait le paternel de ma mère. Oh, une bataille de gagner pour cette brave femme quand-même.

Pour moi donc mon géniteur était un inconnu avec qui je ne voulais plus être liée. Je ne contestais pas son autorité, je ne le confrontais pas. J'agissais simplement comme un jeune face à un aîné. J'avais instauré une ligne de respect mutuel rigide jusqu'à sa mort.

Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais compris comment ma mère, une Princesse de son état pouvait accepté de vivre une si violente et misérable vie. Elle était pourtant très intelligente et belle. Si joyeuse, avenante et affectueuse. Si généreuse et soumise.

Par contre, ce que ce géniteur violent m'a donné de plus beau, c'était de découvrir la bonté de ma mère qui a tout sacrifié pour ses enfants, pour le mariage. Bien plus, c'était le fait qu'il m'avait permis de savoir très jeune, quel genre d'homme je ne voudrais jamais dans ma vie. Quel geste je tolère ou pas dans ma vie de femme.

Son attitude a forgé la femme de pouvoir que je suis devenue. Celle qui n'accepte aucune violence faite à la femme quelque soit sa forme. Celle qui ne voit aucune circonstance attenuante à la violence et la trouve quelque soit sa source, I.N.T.O.L.E.R.A.B.L.E.

Celle qui est devenue au fil des jours, une redoutable défenseure des droits des femmes à leur plein épanouissement et à la liberté de choisir librement leur propres chemins. Cette femme qui lutte depuis de nombreuses années contre toute violence sur Humain d'où qu'elle vienne. Celle qui veut être où on décide sur ces questions, conseille et assiste les victimes.

Un choix que ma mère n'a jamais pu faire, elle qui s'est mariée à 14 ans et que les belles-soeurs qui avaient son âge maltraitaient et imitaient les pleurs lorsque son époux lui infligiait des sévices corporels.

J'aurai pu perdre ma mère comme ces milliers d'enfants orphelins aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu la même chance que ma fratrie et moi.

Mon géniteur est mort il y a 7 ans. Autour de moi on me dit qu'on ne juge pas les morts. Qu'on ne juge pas son parent. Mais dire la vérité, extirper ces violences de notre subconscient en en parlant, est-ce juger?

Pour moi, non! Cela fait partie du processus de guérison de ces maladies mentales qui nous pourrissent la vie, nous réduisent à la survie, que nous trainons comme un lourd fardeau et, nous empêchent de vivre pleinement.

Ma mère est toujours en vie grâce aux ancêtres. Quand je la regarde, je vois une femme forte, mais j'aurai voulu qu'elle soit une femme de pouvoir. Celle qui refuse de subir autant de violences au nom des enfants et de la sacralité du mariage.

Celle qui décide de changer les choses pour faciliter le chemin à d'autres femmes. Celles de ma génération qui subissent aujourd'hui ces violences parce qu'elles, nos mamans, nos dévancières ont accepté de supporter et ont oublié que si elles avaient à leur temps dénoncé ces violences, ces abus, la génération de leurs enfants et celles futures auraient été grandement épargnées.

Que si elles s'étaient massivement opposées aux violences faites aux femmes, notre société aurait pu être plus égalitaire, connaîtte une vraie justice sociale et éviter la banalisation des violences faites aux femmes et par extension aux enfants.

Que la protection de leurs bourreaux qui continuent d'être vus non pas comme des bourreaux, mais comme des correcteurs ayant tous les droits sur une femme pour peu qu'ils aient versé une piteuse dot est la résultante de leurs, parfois mortelles silences. Comme si quelques casiers de bières, quelques dame- jeannes de vins rouges, quelques litres de vins de palme, quelques truies et quelques billets de banque valaient une vie humaine.

Oui, grâce à mon géniteur, j'ai su très tôt qu'il faut rompre le silence pour briser la chaîne. Eduquer nos enfants sans distinction de genre pour qu'ils comprennent tous, le respect des limites, l'importance de dénoncer les violences, de voler au secours des victimes et de les protéger.

Nous devons briser la chaîne de violence faites aux femmes. En tous cas, moi je m'y suis engagée pour ma mère qui en est une survivante, pour mes enfants qui ne doivent jamais les connaîtres, pour toutes ces victimes qui pleurent et meurent dans le silence.



Ces violences sont d'ordre physique, morale et psychologique. Elles tuent et brisent des vies.

La maturité d'une société ou d'un peuple se mésure au traitement réservé à ses femmes et ses enfants.

Un jour, je sais que le peuple de mon pays le comprendra et nous agirons avec des lois plus sévères alors ensemble pour sauver l'humanité. Parce que l'humanité c'est la femme...

"A l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent." Gandhdi

Dois-je dire: à l'instant où la femme décide qu'elle ne sera plus harcelée par la société, sa liberté et son plein épanouissement deviennent un Droit non négociable?"

