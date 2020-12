Ce sont des pièces de lingerie qui peuvent ressembler à de simples petites culottes. Pourtant elles contribuent à changer dans le bon sens le quotidien de tant de femmes. Notamment parce qu’elles parviennent à remplacer convenablement leurs habituelles protections périodiques. Ce qui leur permet de vivre des périodes de cycle plus épanouies et libératrices. Cela dit, avant de songer à les adopter, il importe d’en savoir suffisamment plus.

Les culottes de règles sont convenables pour tous les flux menstruels

C’est l’un des avantages les plus précieux des culottes menstruelles. Leur capacité à s’adapter à toutes est singulière. En effet, grâce à la variabilité de leurs taux d’absorption, elles peuvent vous protéger efficacement ponctuellement et sur le temps. Autrement dit, peu importe votre type de flux durant vos règles (peu, moyen ou abondant), les culottes menstruelles peuvent vous satisfaire.

Concrètement, il existe des culottes pour flux léger qui sont à même d’absorber l’équivalent d’un à deux tampons. D’autre part, on distingue aussi des culottes à taux d’absorption moyen. Celles-là se laissent pénétrer en retenant l’équivalent de deux à trois tampons. Puis, il est possible d’identifier des culottes absorbantes à foison. Elles peuvent quant à elles retenir l’équivalent de trois à quatre tampons. C’est d’ailleurs celles qui sont les plus recommandées lorsque vous savez que vos écoulements sanguins mensuels sont considérables. Et pour tenir sereinement durant la nuit, il vaut mieux opter pour ce type de culottes.

De même, il faut savoir qu’il existe des modèles de culottes menstruelles dont le taux d’absorption est particulièrement faible. En matière d’équivalence, il est comparable à un demi-tampon. Ce qui le rend idoine pour les périodes de fin des règles. Mais aussi dans les cas de spotting, c’est-à-dire de légers saignements, en général sans danger, qui se produisent en dehors de la période des règles.

Les culottes menstruelles sont de diverses apparences

Bien que le nom générique puisse le sous-entendre, il faut savoir que c’est l’idée de la culotte qui l’emporte sur le respect scrupuleux de sa forme classique. Ainsi, vous êtes en mesure de trouver une pluralité de types de culottes menstruelles. Et vous remarquerez très vite que c’est dans l’intention qu’elles tentent d’être conformes au nom. L’approche c’est de se présenter comme un sous-vêtement féminin habillant le corps de la taille au haut des cuisses. De ce fait, vous pourriez tomber sur des culottes classiques, des tailles basses comme des tailles hautes, des versions échancrées aux allures de bikini, mais également des versions shorty qui sont plus enveloppantes. Si vous êtes à la quête de quelque chose qui vous aide à vous maintenir au mieux la nuit et durant vos pratiques sportives, il est recommandé d’opter pour les culottes de règles en forme de boxer. Plus loin, si vous êtes de nature à aimer vous sentir sexy avec vos culottes de règles, vous pouvez vous en procurer en forme de tangas ou de strings. Une gracieuse manière idéale pour allier l’utile à l’agréable.

La durée de port de votre culotte menstruelle dépend de vous

Choisir sa culotte de règles implique d’être consciencieux et d’avoir réellement conscience du flux de vos règles. Cela dit, en moyenne, il est mentionné qu’une culotte menstruelle peut vous tenir au moins durant douze heures sans interruption. Toutefois, cela nécessite que vous choisissiez convenablement la culotte dont le taux d’absorption est adapté à votre flux.

La durée de vie de votre culotte de règles dépend de vous

La manière dont vous lavez, portez et entretenez votre culotte menstruelle va déterminer le temps d’utilisation que vous pouvez en faire. Tout réside donc dans la fréquence d’usage, la méthode de lavage et les produits employés pour le faire. Il convient de noter qu’en général les culottes menstruelles peuvent résister entre trois et sept ans.