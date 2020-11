En 2020, l’opérateur de télévision numérique StarTimes a enrichi ses bouquets en ajoutant un grand nombre de chaînes, pour la plupart inédites ou exclusives en Afrique.

A l’approche des festivités de fin d’année, les familles aiment passer du temps ensemble à regarder des séries et des films. Warner TV diffuse en exclusivité le meilleur des séries américaines tandis que ST Afro TV et ST Nollywood F proposent des films et séries africaines.

Avec les chaînes ID, Discovery Science, NGC F et NGW F, les amateurs de découvertes, de science et de crimes ont l’embarras du choix tandis que les enfants peuvent profiter de la chaîne Toonami. Enfin, les mélomanes se sont réjouis de l’arrivée de la chaîne Melody d'Afrique.

En matière de sport, StarTimes a frappé fort avec l’ajout des deux chaînes ESPN qui diffusent aussi bien la NBA que les championnats de football turc, américain et néerlandais.

StarTimes a acquis les droits de retransmission de La Liga, offrant ainsi à ses fans l’intégralité des matchs d’un des meilleurs championnats européens, en direct et en HD. L’opérateur a également lancé la retransmission de la Ligue des nations UEFA qui voit les meilleures équipes nationales européennes rivaliser les unes avec les autres. Et StarTimes poursuit la diffusion de grandes compétitions telles que la Ligue Europa et de trois coupes nationales, les Coupes d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie.

« La fin d’année est une période durant laquelle les petites choses prennent une autre dimension, par exemple regarder un film avec ses enfants. Et c’est encore plus vrai cette année, nous allons chérir ces moments encore plus. Toute cette année, nous avons cherché à enrichir nos bouquets avec des programmes différents et de qualité afin d’informer et de divertir tous ceux qui passaient beaucoup de temps chez eux, » affirme Hervé Fabien MABOM, Manager Marketing et Communication de StarTimes Cameroun.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 20 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 600 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».