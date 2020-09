L'Association Union des Camerounais de l'Étranger, en abrégé UCE, sur proposition de l’Ambassadeur du Cameroun en France, Son Excellence André-Magnus EKOUMOU, a pris part à l’organisation de la rencontre de prise de contact avec les présidents d'associations basées en France et les chefs de communautés, qui a eu lieu le Vendredi 18 septembre 2020 dans la grande Salle d'Apparat de la Maison du Cameroun située dans le 16e Arrondissement de la Capitale Française.

Le président de l’UCE, Eric Golf KOUATCHOU et son équipe de bénévoles, se sont investis à la préparation de ce grand moment d'écoute et d'échanges où tous les sujets ont été abordés avec la Grande Communauté Camerounaise (GCC), dans la Franche Expression de sa Pluralité et de sa Diversité.

L'ambassadeur en personne, a pris le temps de répondre à tout un chacun avec franchise.

A cette occasion, nous avons exprimé à l’ambassadeur du Cameroun en France, Son Excellence André-Magnus EKOUMOU, notre appréciation pour cette démarche inclusive.

L'Union des Camerounais de l'Étranger a marqué, avec cette rencontre, un point essentiel dans sa démarche de légitimation et de mobilisation engagées en début d'année 2015 pour remplir ses objectifs multiformes, notamment :

Créer et maintenir un contact étroit entre les Camerounais de l’étranger et du Cameroun;

- Promouvoir l’unité et la solidarité entre les Camerounais de l’Etranger;

- Jouer le rôle de médiateur des Camerounais de la diaspora vis-à-vis des institutions officielles;

- Défendre les intérêts des Camerounais de la diaspora etc...

L’Ambassadeur du Cameroun en France, Son Excellence André-Magnus EKOUMOU, a été, quant à lui, très réceptif à nos avis et propositions.

A l' Union des Camerounais de l'Étranger, nous encourageons vivement ce type de concertations avec d'autres hauts responsables en charge de la diaspora .

L’Union des Camerounais de l'Étranger est disponible et engagée à apporter toute sa contribution dans la conception, la gestion des stratégies concertées et adéquates afin de nous aider à nous réconcilier entre nous, et avec notre pays le Cameroun.

Merci à l'ensemble des chefs de communautés et présidents d'associations basées en France qui partagent notre vision.

Merci à la dynamique délégation de l’Union des Camerounais de l'Étranger composée du 2ème Vice-président le Dr Blaise Ethodet Nkake, 2ème adjoint au Maire de Fosses; de la Secrétaire à l'information et la Communication Madame Maxense ANSEL, Conseillère régionale d'Île-de-France; du Secrétaire aux Finances, au développement et aux investissements Jean Marie TALLET, Expert comptable; du Secrétaire aux Conflits Talla Marcel; de la Secrétaire à l'Éducation, culture et aux sports Catherine ROTH; du Secrétaire adjoint à l'Éducation, culture et aux sports Giscard Edith Nono.

Le Président de l'Union des Camerounais de l'Étranger,

Eric Golf KOUATCHOU.