(CAMERAUTOPRIX est la première entreprise agréé et opérationnelle pour la vente des véhicules d'occasion de moins de 10 ans sous douane. Elle offre beaucoup d'avantages)

'est une innovation majeure contenue dans la loi des Finances 2008. La mise en place des entrepôts pour véhicules d'occasion importés. Les objectifs visés sont : Optimiser les recettes douanières, donner la possibilité aux importateurs de régler les frais de douane après l'importation de leurs véhicules, simplifier les procédures d'importation des voitures, permettre aux populations d'acheter leurs voitures en toute quiétude, sans risques de se faire arnaquer. Pour mener à bien ce projet, le gouvernement a voulu s'appuyer sur un partenaire sérieux et efficace. C'est la raison du choix de la Société Camerounaise d'agriculture ( SOCAMAG).

A travers elle est née depuis quelques semaines l'entité CAMERAUTOPRIX. C'est la première entreprise agréée et opérationnelle pour la vente des véhicules d'occasion de moins de 10 ans sous douane. CAMERAUTOPRIX offre plusieurs avantages " Avec nous, il n'ya plus de risque sur les routes de l'Afrique de l'Ouest pour l'achat d'un véhicule, vous ne faites plus des voyages coûteux et stressants à l'étranger pour acheter vos véhicules..." Énumère la Directrice de CAMERAUTOPRIX. Située au niveau de la pénétrante de Douala( Axe lourd, face TRADEX village), la nouvelle entreprise qui dispose d'un entrepôt aussi grand que plusieurs stades de football accueille au quotidien de nombreux usagers. " Nous sommes les pionniers de cette activité et beaucoup de clients viennent pour avoir des informations. Ils en repartent toujours satisfaits. D'ailleurs, plusieurs personnes venues juste par curiosité sont ressortis de chez nous après avoir passé une commande..." Explique le responsable marketing. Il brandit comme autres avantages le fait que CAMERAUTOPRIX prefinance les taxes et droits de douane en donnant la possibilité aux particuliers de rembourser en plusieurs mensualités. " Ce sont des facilités de paiement que nous offrons pour alléger le poids de l'acquisition d'un véhicule de bonne qualité...".

En parcourant l'entrepôt de CAMERAUTOPRIX, l'on est émerveillé par la présence de plusieurs marques de véhicules. Des berlines rutilantes, des pick-up, des 4x4. " Nous travaillons avec toutes les marques : japonaises, française, américaines, allemandes, Italiennes, anglaises...." Explique le responsable technique de CAMERAUTOPRIX.

Dame Ngwen, n'oubliera pas de sitôt l'escroquerie dont elle dit avoir été victime en 2017. Elle dit avoir perdu près de trois millions de FCFA pour l'achat d'une voiture en Allemagne. Au finish, c'est une vielle guimbarde ne valant pas plus de 600.000 qui lui a a été envoyée au Cameroun. " Avec CAMERAUTOPRIX, j'ai eu mon véhicule en peu de temps, surtout à un coût moindre. Je suis ici pour le cas de mon grand frère, et je crois qu'il aura sa voiture. CAMERAUTOPRIX c'est une bonne opportunité pour ceux qui veulent avoir une voiture sans stress..." Declare cette dame.

Vivement que la qualité de service que l'on apprécie au niveau de l'accueil CAMERAUTOPRIX demeure