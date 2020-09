Je n’ai pas encore bien compris l’agitation gouvernementale qui accompagne les rodomontades du rigolo Kamto Maurice. Celui-là ne représente rien du tout !

Pour quelqu’un qui connait le Cameroun, les piaillements de moineau de ce ouistiti puant suscite un immense éclat de rire ! Lui-même le sait, sa horde ne peut poser aucun acte de défi à Yaoundé ! Ils n’en retireraient que la douleur lancinante de bras cassés, de contusions profondes et de traumatismes crâniens.

D’où vient donc l’agitation des Ministres autour des déclarations de cet hurluberlu ? On les voit tous qui s’essaient de se mettre en évidence, tel recourant à un vocabulaire alambiqué, tel autre menaçant ciel et terre en sortant les gros yeux, tel troisième mobilisant des troupes soi-disant pour mater une insurrection armée, sans compter ceux qui joue sur la COVID pour justifier on ne sait quel nécessaire confinement.

Tout cela, c’est du pipeau ! Tout ce monde sait que Kamto ne peut absolument rien à Yaoundé, mais il leur fabriquer une sinistrose médiatique en gonflant artificiellement une pseudo-menace, afin de jouer au « sauveur » du régime de Biya.

Cette logique de surenchère a un seul but, celui de marquer plein la vue du Président de la République, en lui faisant des clins d’œil entendus : « Excellence, tu n’as pas vu comment je t’ai défendu quand Kamto te menaçait ? »

En réalité Kamto ne menace personne ! Il ne peut même pas menacer une mouche.

Et cela, Biya le sait ! Et Biya sait aussi que ses Ministres croient naïvement qu’il ne sait pas !

Comme d’habitude, il les laisse faire, car il les connait au bout des doigts. Certains n’étaient pas encore nés quand ce vieux politicien redoutable et rusé obtenait son célèbre Diplôme d’Administrateur des Colonies à l’Institut des Hautes Études d’Outremer (IHEOM) avant l‘Indépendance il y a 60 ans.

Ils croient circonvenir le Vieux Dinosaure par ces artifices bétonner leurs strapontins ministériels, mais il arrivera bien un moment où il va frapper ces incompétents, pour enfin mettre aux affaires des compétents comme moi !