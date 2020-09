Coup de tonnerre. Tsunami au groupe L'Anecdote. Une liste de 42 personnels licenciés, a été rendue publique hier, par le PDG du groupe, l'homme d'affaires milliardaire camerounais Jean Pierre Amougou Belinga.



Sur cette liste, figure le nom de Parfait Ayissi Etoa l'ex- directeur de Vision 4. Contre toute attente, celui qui se fait affectueusement appeler " Perfecto ", a été licencié par Jean Pierre Amougou Belinga. Le dégraissage des effectifs dans le pôle médias du groupe L'Anecdote, fait suite à la restructuration entamée depuis quasiment un mois, par la section médias du groupe. Aussi depuis lors, Vision 4, Satellite FM ainsi que le trihebdomadaire L'Anecdote, ont - ils fermé leurs portes. La reprise des activités des médias du consortium L'Anecdote est prévue pour lundi prochain.

Selon nos informations, et contrairement à ce qui se dit depuis la publication de la liste des personnels licenciés, Monsieur Amougou Belinga n'a pas fait de chasse aux sorcières ou réglé des comptes. Cest un cabinet requis par les soins du PDG Amougou Belinga qui, aurait procédé au toilettage du personnel. Nos sources indiquent que les employés du groupe L'Anecdote avaient été invités à déposer leurs dossiers, avec curriculum vitæ. "Tout avait donc été repris à zéro", confie une source familiale. D'autre part, Camer.be a appris que le changement de nom du groupe L'Anecdote, n'est pas à exclure. " Il est possible que ça soit maintenant un nom anglais", nous confie-t-on, non sans nous indiquer qu'il est aussi possible que Jean Pierre Amougou Belinga ait ses bureaux à part, certainement en ville, loin du l'immeuble- siège du groupe L'Anecdote à Nsam.