CAMEROUN :: Arrêt des programmes Groupe l’Anecdote : Des téléspectateurs implorent la clémence d’Amougou Belinga :: CAMEROON

Dans les ménages de la ville de Yaoundé, les fidèles téléspectateurs de la « télévision africaine » exhortent le président directeur général de lever sa suspension des programmes.

Publicités et chansons sont désormais les seuls programmes de la Télévision Africaine Vision 4 située au quartier Nsam, dans l’arrondissement de Yaoundé III. Pourtant, cette chaîne a une émission phare : « Tour d’Horizon, Women’s Story, Au coeur du mystère et Afro café ». Suite au communiqué radio-presse circulant dans les réseaux sociaux, le Groupe l’Anecdote, à travers son pool médium (Vision4 télévision, Satellite Fm et le Journal Anecdote) a engagé depuis le 22 août 2020 une réorganisation interne.

Johanne Mbeza, téléspectatrice de la télévision africaine confie être confuse depuis l’arrêt des programmes. « Les émissions qui me manquent les plus sur Vision4 sont Afro Café et Women’s Story. S’agissant d’Afro Café, c’est l’espace réservé à la revue de presse et l’analyse de Jacques Ze. Et Women’s Story à 13h car on se retrouve dans un milieu de femme. Où on parle des problèmes de foyer et la société, bref tous ceux qui minent les hommes au quotidien. Dans cette émission, nous avions droit à un coup de gueule, carton rouge et au Tcho -tcho-ri », raconte-telle.

Initiation aux rites ancestraux Pour Linda Minlo’o, téléspectatrice de Vision4 souhaite la reprise des programmes « j’affectionnais deux émissions dont Tour d’Horizon qui passait de lundi à vendredi entre 10h30 et 11h52 minutes et au coeur du Mystère, chaque jeudi à partir de 21h. La première, avec pour spécialité le Kongossa du jour où des histoires étaient racontées et nous donnaient la possibilité à nous spectateurs de réagir et donner notre point de vue. Au coeur des mystères m’a permis de démystifier la franc-maçonnerie et l’initiation des rites ancestraux. Vivement la reprise des programmes sur la télévision africaine », a-t-elle affirmé.

Quant à Joseph Essama, fidèle téléspectateur de ladite chaine, l’émission club d’élite, doit être diffusée au moins les dimanches. « Au regard de mes activités, il m’était difficile de regarder la télévision. Le programme Club d’élite diffusé chaque dimanche sur les antennes de Vision4 télévision était un moyen de rattraper l’actualité de la semaine. Ce dimanche, j’ai parcouru d’autres chaines qui présentent également des débats en fonction de leur ligne éditoriale, pour essayer d’équilibrer mes idées sur certains sujets », dit-il.