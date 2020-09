CAMEROUN :: Les habitants de onze quartiers de Douala manifestent leur mécontentement contre ENEO :: CAMEROON

Face à une chaise vide, les habitants de onze quartiers populaires de Douala perturbent la direction générale d’Eneo pour dénoncer l'absence de communication

Confrontés au problème de surfacturation et face au non-respect des engagements pris par l’entreprise Eneo, les citoyens touchés bloquent pacifiquement la direction générale à Bonanjo

Ce mercredi 9 Septembre 2020, une vingtaine d’habitants venant de 11 quartiers de Bépanda à Grand Moulin , ont déposé une chaise vide devant la direction générale d'Eneo, occupant la chaussée, pour symboliser le manque d'interlocuteur avec l'entreprise et interpeller le Directeur Général. Organisés au sein de l'association OnEstEnsemble, ils s'étaient déjà mobilisés à plusieurs reprises, pour dénoncer les problèmes auxquels ils font face : poteaux dangereux, câbles qui trainent au sol, coupures intempestives, et maintenant, des surfacturations importantes.

En février 2020, une réunion de travail avec le nouveau Directeur régional M. ABEL EKOLO, désigné comme l'interlocuteur avec l'association par le Directeur Général, avait abouti aux engagements suivants :

- Le Remplacement des cas urgents (poteaux en bois défectueux) en fonction du matériel disponible ;

- L’organisation de concert avec les délégations d’exploitation de campagnes de branchement

Les actions initiées par l'entreprise devaient se faire de manière coordonnée avec les représentants de l'association dans chaque quartier, et une communication devait être maintenue, notamment en cas de problème.

Mais les rencontres prévues sont finalement annulées, les interlocuteurs changent sans être remplacés, et aucune communication n'est réalisée lorsque les agents d'Eneo se rendent sur le terrain.

Depuis Avril 2020, plusieurs courriers et e-mails ont été envoyés aux directions régionale et générale d'Eneo pour signaler le danger persistant dû aux infrastructures électriques qui tardent à être réparées et les surfacturations relevées chez plusieurs habitants. Malgré tous ces relances, rien n’a évolué sur le terrain, et aucune réponse n'a été apportée. C'est pour dénoncer la rupture dans la communication et les promesses non-tenues qu'ils sont mobilisés ce jour, espérant renouer un dialogue constructif avec le directeur général d'Eneo, et obtenir des avancées concrètes.

« Avec la crise du covid 19, nous n’arrivons plus à joindre les deux bouts, ces surfacturations incompréhensibles viennent encore creuser le gouffre, nous demandons à Eneo de relever les compteurs mensuellement », indique Alfred Kamkuimo, président de l’antenne locale onestensemble Bepanda Bonewonda.

Après l’intervention des forces de maintien de l’ordre, qui sont venues faire obstacle à la rencontre avec le Directeur général de l’entreprise. Mais grâce à la maîtrise de l’action non violente, l’association a été contactée par le responsable de la Communication d’Eneo qui a planifié une réunion de travail avec le DG pour vendredi prochain.

