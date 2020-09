CAMEROUN :: Démagogie, violence et chaos à Yaoundé :: CAMEROON

M. Owona Nguini, qui détient le triste record d'être l'un des hommes les plus signalés par notre organisation (pour sa dangérosité pour la cohésion nationale), a de nouveau relevé sa vilaine tête pour accuser, sans aucun fondement, le professeur Maurice Kamto, le chef de l'opposition légitime, de planifier une prise de pouvoir à travers un bain de sang où de nombreux Camerounais ordinaires innocents perdront la vie.

Ce faisant, ce démagogue de pacotille projette sur le Pr. Kamto, les conditions de violence et de chaos créées par le régime dictatorial lui-même, dans l’unique but de l'exonérer de ses propres manquements graves et dangereux à ses devoirs.

Au Cl2P, nous savons que M. Owona Nguini ne manque jamais une occasion d'augmenter la température politique et n'est donc jamais intéressé par la résolution pacifique et légitime des conflits.

En tant qu'idéologue, colombe puis de faucon et enculeur de mouches, M. Owona Nguini ne résout pas les conflits, qui sont légitimes dans une démocratie. Au contraire, comme dans le massacre anglophone qui se déroule actuellement sous la direction de son patron et ses escadrons de la mort au Cameroun, M Owona Nguini estime qu'il n' existe pas de telle chose qu'une opposition légitime dans la «démocratie apaisée» qu'il défend avec véhémence.

Pour lui, la politique est un jeu à somme nulle où l'opposition doit être liquidée. Cela vient de son analyse selon laquelle le Nnôm Ngui appartient à la race des seigneurs régnant de droit divin, de sorte que toute opposition au Nnôm Ngui est de facto une hérésie passible de la peine de mort. Dans le processus, il procède de facto naturalisation à la pérennisation du statut d'homo sacer pour une majorité de Camerounais ordinaires dont les vies sont rendues superflues par le régime sans la moindre conséquence judiciaire.

Au CL2P, nous pensons que la moralité est essentielle à la politique.

Jouer le sale rôle puis employer des gangsters et des voyous peut être efficace à court terme; mais très improductif à long terme parce que des organisations comme la nôtre s'assurent que les criminels au pouvoir paieront pour leurs crimes y compris ceux qui prétendent n'obéir qu'aux ordres.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org