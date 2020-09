FRANCE :: S.E. ANDRE-MAGNUS EKOUMOU REMET CE MATIN A PARIS SA COPIE FIGURÉE DES LETTRES DE CRÉANCES :: FRANCE

L'événement très protocolaire a eu lieu ce matin à Paris rue d'auteuil.

L'ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France André-Magnus EKOUMOU remettait la copie figurée de sa lettre de créance à Mr Pierre Christian SOCCOJA, directeur adjoint du protocole d'Etat et des événements diplomatiques au Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères Français, en présence du service consulaire de l'ambassade du Cameroun en France et la presse Camerounaise représentée à Paris.

La presse sur place en a profité à travers le micro de SOPIEPROD, exprimer leur attente et souhaiter la bienvenue au nouvel homme fort de la porte d'auteuil.