CAMEROUN :: Titan Roulette : Jeu casino phare de Supergooal :: CAMEROON

La roulette est incontestablement l’un des jeux les plus populaires des casinos en ligne, et Supergooal en est consciente. Avec une salle de jeu virtuelle très attractive, Supergooal propose à ses joueurs de bénéficier du Titan Roulette, jeu de roulette avec des chances élevées de gagner le gros lot. Nous vous invitons à parcourir la revue destinée à ce jeu afin d’en savoir plus avant de vous lancer.

Un logiciel beau et simple d’utilisation

Titan Roulette a pour particularité de réussir à facilement se distinguer grâce à sa conception de qualité, et très attrayante. Le développeur de ce jeu a mis en avant le visuel de la roulette du casino terrestre, sans toutefois négliger la qualité.Vous bénéficiez d’une interface 3D et de graphismesà couper le souffle. Tout est disponible pour une partie inédite. Qu’il s’agisse des jetons disposés sur la table, de la roue positionnée au centre ou du décor naturel, la partie promet d’être intéressante.

Vous aurez l’impression d’être dans un casino terrestre, à la différence que vous pouvez jouer où vous le souhaitez sans toutefois craindre de la sécurité de vos données. Supergooal s’assure de respecter la confidentialité de tous ses joueurs, les données ainsi que les transactions sont sûres.

Le fonctionnement de Titan Roulette

Titan Roulette fonctionne comme une roulette classique avec les mêmes fonctionnalités. Vous allez retrouver les différentes options de paris et le tableau de jeu de la roulette française. Le tapis comporte 37 numéros répartis en 3 colonnes composées 12 numéros. En plus de la case du zéro, les cases sont numérotées de 1 à 36.

Vous pouvez retrouver « les chances simples » comme les paris sur le noir ou le rouge, pair ou impair, manque ou encore passe. Vous pouvez retrouver les douzaines à savoir une 1ère douzaine, 2ème douzaine et 3ème douzaine. Et au bout du tapis, vous pouvez retrouver les colonnes.

Fonctionnement de Titan Roulette

Titan Roulette est un jeu relativement simple. Une fois sur la plateforme de jeu , il suffit de choisir parmi lesdeux modes de jeu disponibles: le mode gratuit et en argent réel.

Il est recommandé de commencer par le mode gratuit, car il vous permet d’avoir un aperçu du jeu avant de vous lancer avec de l’argent réel. Ce mode est très avantageux, vous permettant ainsi d’élaborer vos stratégies sans toutefois perdre de l’argent. Aussi, avec la version gratuite, vous n’avez en aucun cas besoin de vous inscrire pour pouvoir en profiter. Vous pouvez ainsi jouer de manière anonyme.

Une fois que vous vous en sentez capable, vous pourrez ainsi vous lancer dans la cour des grands. Jouer avec de l’argent vous permet bien évidemment de gagner de l’argent réel. Ce mode est encore plus intéressant quand on sait que Titan Roulette diminue au minimum l’avantage de la maison.

Voilà qui est clair, les amoureux des jeux de roulette auront de quoi combler leurs attentes. Grâce au jeu de Titan Roulette, qui comporte toutes les règles classiques d’une roulette, la partie aura l’air bien plus simple et sera plus intéressante.