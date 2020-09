CAMEROUN :: Fake News : Le prêtre Tafon Nfor Jude n’est pas mort en pleine homélie. :: CAMEROON

L’homme de Dieu est retourné au père le Samedi, 29 Aout 2020 à l’hôpital Catholique Saint Pade Pio d’akwa-Nord Douala. Des suites de maladie. Rien à voir avec la vidéo qui circule sur la toile.

La paroisse porte le deuil. Il officiait comme vicaire à Saint Jean de Deido. On le reconnaissait le père Jude Tafon à ses homélies en Français et en Anglais. La nouvelle de son décès a produit une onde de choc parmi les fideles de la paroisse. La toile s’est embrasée, à la recherche du « scoop ». Les journaux en ligne ont prêchés le faux en rivalisant de titres « Décès du vicaire de la paroisse St Jean de Deido en plein homélie » Sans les recoupements d’usages qui conduisent ce métier de collecte, traitement et diffusion de l’information, la presse en ligne a affirmé, péremptoire « Le révérend père Jude Tafon, de la paroisse St John de Deido, à Douala, est décédé. L’homme de Dieu âgé de 32 ans a rendu l’âme le samedi 29 août 2020. Il prononçait l’homélie avec un masque facial lorsque soudain il s’est arrêté parce qu’il avait du mal à respirer »

Bien plus, on est allé fouiller dans les poubelles pour coller une vidéo à cette triste réalité du décès du vicaire « Dans une vidéo qui circule sur la toile depuis hier, on aperçoit un homme (prêtre) qui, recouvert d’un cache-nez, et s’exprimant au micro en même temps, s’effondre brusquement après quelques secondes de silence pour rendre l’âme par la suit »Toute chose qui a provoqué l’ire des paroissiens de Saint Jean de Deido « Nous sommes outrés de constater que la réalité de la mort du père jude soit travestie parles journalistes. Nous pensons que le journalisme est une profession qui s’appui sur les faits avérés et irréfutables pour publier une information et non sur de simples suppositions. Nous pensons comme à l’Eglise qu’il faut dire la vérité, c’est cette verité qui libère » Recoupement fait auprès de l’Eglise, il s’agit d’une vidéo de prêtre en Afrique de l’ouest (probablement en Cote d’Ivoire) qui s’est écroulé en plein homélie Dont, rien à voir avec le père Jude.

La réalité sur le père Tafon c’est qu’après environs deux mois de maladie, il recouvrait déjà la santé, et suivait sa convalescence en famille. Samedi en fin matinée, son état s'est subitement dégradé. Conduis aux urgences de l'hôpital Padre Pio, les efforts pour le ramener n'ont pas prospéré. Il a finalement rendu l'âme dans l'après-midi.

A la paroisse Saint Hyppolyte de la cité Chirac ou il a fait ses premiers pas dans le sacerdoce, on témoigne « Triste, très triste après cette nouvelle. C'est grâce à l'Abbé Jude que la communauté paroissiale de Saint Hippolyte s'est rapidement formée. Il est nommé Vicaire à l'érection de notre paroisse en juillet 2015. Mais comme il était diacre, notre tout premier défi comme paroisse fut d'organiser son ordination sacerdotale en décembre 2015,

c'est à dire 4 mois après. Ainsi chacun des fidèles ( qui pour beaucoup ne se connaissaient pas ) a porté à cœur ce projet dans un esprit de sacrifice et de solidarité formidable. Et la communauté paroissiale de Saint Hippolyte s'est ainsi forgée. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela »

En attendant la confirmation de l’Eglise, le programme reçu de la famille prévoit la levée du corps le Mercredi 9 septembre 14h à la garnison militaire de Bonanjo Douala, une veillée à la paroisse Saint Jean de Deido, vendredi 10 septembre, 10h messe à la cathédrale suivie de l'inhumation.