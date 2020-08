CAMEROUN :: Cabale médiatique : Policiers et gendarmes n'étaient pas chez Amougou Belinga :: CAMEROON

L'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre Amougou Belinga, est bel et bien chez lui, au quartier Complexe Beac à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Samedi dernier, les fake news qui ont un terreau fertile sur les réseaux sociaux, ont envoyé le PDG du groupe L'Anecdote, dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie (SED).

Or, il n'en est rien tout. Jean Pierre Amougou Belinga n'a pas été interpellé, contrairement au lynchage médiatique qui le voyait menotté, après que selon, policiers et gendarmes, ont mené une perquisition chez lui.

De quoi s'agit-il précisément ? Selon nos informations, une jeune femme a récemment été assassinée au quartier Complexe Beac. Un crime crapuleux qui a dont conduit gendarmes et policiers, à boucler la zone samedi matin entre 2 h et 8h 30. Des personnes non détentrices de leurs cartes nationales d'identité, ont été interpellées. La proximité de l'opération avec le domicile de Jean Pierre Amougou Belinga, a fait dire à ceux qui attendent désespérément et de façon impudique sa chute comme leur Salut personnel, que ce dernier a été arrêté, puis conduit au SED.

Et pourtant, des habitants du quartier ont confirmé à Camer.be que les gendarmes et les policiers venus pour l'opération de contrôle de routine, n'ont pas, approché ne serait-ce que la cour du PDG du groupe L'Anecdote.

Monsieur Amougou Belinga est donc bel et bien chez.lui. Que ceux qui espèrent ( en vain ) sa chute pour se soulager de leurs propres échecs, jalousies et frustrations, gardent leur mal en patience. Pour le moment, le PDG du Consortium L'Anecdote est chez lui, et se remet de ses gros ennuis de santé. Halte à la haine gratuite