CAMEROUN :: Déclaration de principe du Médiateur Universel sur l’actualité du monde - 19 Août 2020 :: CAMEROON

En dépit des divergences, des différences, des diversités, des oppositions entre les intérêts des nations et des confrontations froides ou chaudes entre les Etats, le monde demeure véritablement un et indivisible. Ce qui se passe partout sur la planète nous intéresse, et nous influence, et ce qui se passe chez nous intéresse les autres partout ailleurs et compte.

Le MPDR prend donc logiquement position ce jour, sur trois événements marquants de l’actualité internationale la plus récente.

1 – La normalisation des relations entre les Emirats Arabes Unies et l’Etat d’Israël

Le MPDR salue cette évolution qui rentre dans sa vision générale du dialogue et de réconciliation partout dans le monde, dans toutes les sociétés et dans tous les rapports humains, pour une démarche de paix, de progrès et de développement. La continuité d’un certain ostracisme à l’endroit de l’Etat hébreux ne sert pas et ne servira jamais la cause de la paix, une paix globale et juste dans l’ensemble de la région du Proche Orient, impliquant toutes les nations arabes y compris les Palestiniens.

Le MPDR se félicite que le Cameroun ait été un des tous premiers pays à comprendre cette réalité et à faire preuve de pragmatisme en rétablissant ses relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël il y a plus de trente ans.

Le MPDR rappelle cependant sa conviction, rejoignant ainsi celle largement partagée et soutenue par la communauté des nations, que seule une solution à deux Etats coexistant côte à côte à l’intérieur des frontières sûrs et incontestables, est susceptible de permettre l’avènement d’une paix effective et mutuellement bénéfique entre les peuples Palestinien et Israélien. A ce propos il y a lieu de se féliciter de la renonciation de l’annexion de larges bandes de territoires annoncée par le premier ministre israélien à la suite de la signature de l’accord de normalisation des relations avec les Emirats Arabes Unies.

Le MPDR exhorte tous les autres Etats de la ligue Arabe ainsi que ceux de l’Union Africaine, à normaliser leurs relations avec l’Etat d’Israël, s’ils désirent réellement favoriser le processus de paix et aider honnêtement le peuple palestinien à constituer un Etat viable conforme aux résolutions de l’ONU ainsi que des Accords d’Oslo.

2 – Le Coup d’Etat au Mali

Le MPDR condamne sans réserve aucune et avec la plus grande fermeté, le coup d’Etat militaire intervenu au Mali.

Le MPDR s’associe aux diverses condamnations exprimées à travers le monde. Toute accession au pouvoir par la force est contraire aux bonnes mœurs démocratiques et à l’éthique universelle de gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple dont les consultations électorales représentent la manifestation.

Le MPDR réitère que la place de l’armée républicaine est dans les casernes et non dans les combats politiques. Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’irruption des militaires ne résulte pas toujours de l’échec du dialogue et de la réconciliation dont nous faisons notre profession de foi cardinale.

Le MPDR réaffirme que rien, mais alors rien et absolument rien, ne saurait garantir la préservation des libertés et des droits, la protection des biens, la sécurisation des frontières et la défense loyale, intègre et effective des intérêts nationaux, si les responsables du pays ne sont pas l’émanation des consultations populaires.

Le MPDR redis sa ferme conviction selon laquelle, un coup d’Etat militaire est toujours une mauvaise excuse, une solution inappropriée, et enfin une fausse justification des égoïsmes et des complots conscients et mafieux ourdis contre le dialogue, le pardon, la réconciliation et la paix. A ce propos, les promesses des militaires auteurs d’un coup d’Etat ne sont généralement que de vaines ambitions masquées de promouvoir de nouvelles aventures dangereuses pour le peuple, pour la crédibilité de la nation et pour la sauvegarde des intérêts nationaux. NON AUX COUPS D’ETAT qui continuent d’infantiliser toute l’Afrique et de nous ranger à la marge de la modernité de la gouvernance planétaire. La rue qui applaudit, en vient à déchanter très vite.

3 – L’investiture de Joseph Baden par le parti Démocrate pour l’élection présidentielle américaine de Novembre 2020

Le MPDR prend acte positivement, de l’investiture par le parti démocrate, de l’ancien vice-président de Barack Obama, monsieur Joseph BADEN, comme son candidat pour la prochaine élection présidentielle américaine prévue en Novembre 2020, en formulant le vœu qu’il soit effectivement élu à la tête des Etats Unis pour remplacer Monsieur Donald Trump, lequel aura en très peu de temps, rompu tous les liens de dialogue entre les nations, détruit ou compromis la plupart des instruments du système de la coopération internationale, et mis en danger la paix et la sécurité collective.

Le MPDR reste cependant pragmatique, et souhaite au peuple américain de faire librement son choix, le meilleur qu’il jugera pour la conduite de son destin et la promotion de ses intérêts, en tenant compte des intérêts des autres peuples. Néanmoins e Président des Etats Unis reste le Président des Etats Unis et fait la politique des Intérêts des Etats Unis selon la volonté clairement établie et exprimée de son peuple.