CES CAMEROUNAIS QUI ATTENDENT DEPUIS LONGTEMPS LA SORTIE DE LEUR CNI : Jean Dieu MOMO accuse :: CAMEROON

Selon Jean Dieu Momo du Minjustice, ceux qui n'obtiennent pas leur carte d'identité nationale seraient des faussaires. Nous vous proposons l'intégralité de son texte publié sur pas page.

"CNI: Vous n’aimez pas qu’on vous dise la vérité. Mais la vérité au sujet des cni est connue même si les gens font semblant:

Beaucoup de camerounais ont soit changé d’acte de naissance et d’âge pour des raisons diverses, soit de nom ou alors ils ont prêté leurs papiers à un parent pour aller en Europe.

Alors depuis la digitalisation de la CNI, on découvre beaucoup de doublons et il faut justifier pour avoir sa cni. Ceux qui ont fait le faux entravent ceux qui n’en ont pas fait car il faut s’assurer de la camerounite des demandeurs. Certains étrangers vivant au Cameroun essaient d’avoir la CNI camerounaise en faisant le faux. Beaucoup de compatriotes ont pris la Nationalité étrangère et quand ils reviennent établir leur cni au pays, ça apparaît à l’écran qu’ils ont deux noms, ou deux personnes ont le même nom avec les mêmes parents etc.

Ce n’est pas aussi simple que vous le croyez. Faites moins le faux et tout ira bien. "