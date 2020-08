CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel du 14 août 2020 :: CAMEROON

LES EXCUSES FACE A UN CRIME SONT PARFOIS SUFFISANTS POUR FAIRE TOMBER DES MASQUES ET TRACER LES AUTEURS ET COMMANDITAIRES

A tous ceux qui jouent avec le feu, veulent allumer des feux et propager les flammes. A tous ceux qui de leur chambre, de leur salon, de leur clavier d’ordinateur, de leur jouets téléphoniques mobiles et tablettes, tentent de construire d’ultimes mensonges pour expliquer un crime. A tous ceux qui veulent s’installer dans la prétention de vengeance ou de dommages collatéraux pour expliquer un crime, un crime des plus ignobles, nous sommes en droit d’apporter quelques répliques sévères, mais logiques.

Rien dans le comportement humain, et quelle que soit la dimension de la faute, de la provocation et du préjudice individuel ou collectif, de l’ambition ou des désirs de vengeance, ne saurait justifier des barbaries en retour

J’étais tout jeune collégien de classe de troisième, quand je découvris dans l’éditorial du seul magazine panafricain francophone de l’époque, BINGO, cette sagesse d’Ebongué Sollè, l’un des précurseurs du journalisme dans notre pays : « Avoir souffert ne donne pas le droit de faire souffrir ». Je me permets d’ajouter simplement deux autres sagesses : « Porter, défendre et promouvoir une cause, ne confère pas le droit à la barbarie, et n’exonère pas des exigences de la morale et de l’éthique publique. Par ailleurs, soutenir la barbarie est la pire façon de se montrer solidaire d’une revendication fusse-t-elle juste et légitime.

En tout état de cause, les auteurs du crime de Muyuka, ne méritent aucune excuse, et aucune explication ne saurait venir anesthésier sa triste signification matérielle et morale. Le MPDR considère comme solidairement responsables sur un même pied d’égalité, les auteurs et tous ceux qui jouent avec le feu et la folie à la fois, en tentant de trouver des excuses./.