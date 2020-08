CAMEROUN :: Olivier Bile s'indigne :: CAMEROON

Quelle aberration ! Je reste convaincu que nous avons été envoyés à la "démocratisation" par Mitterrand sans que ni les masses populaires, ni l'élite dirigeante n'ait été éduquée minimalement sur la signification même des concepts de politique et de démocratie.

C'est une vraie catastrophe car on entend tout et n'importe quoi sur ces notions essentielles pour le progrès des peuples.

Il est profondément navrant de remarquer ce que signifie l'expression : ne me fais la politique dans toutes nos langues. Et ce sont des millions de gens qui entretiennent ces conceptions erronées de la politique chez nous.

Posons nous juste une seule question : si la politique n'est que l'art du faux et du tordu, que devrait on en attendre du point de vue développement des sociétés ?

Si la politique doit être ce que ces gens disent, nous n'aurions strictement rien à reprocher aux dirigeants comme ceux de chez nous ou d'ailleurs qui excellent dans la corruption et des bilans calamiteux.

On devrait tous se taire et apprécier l'art du dribble politique quotidien.

Non, ça me révulse de lire de telles choses.

La politique, disons le clairement est l'art ou la science du gouvernement des ressources. Qu'elles soient humaines, financières, matérielles ou organisationnelles.

A l'échelle d'un foyer, d'une organisation de toute nature, on fait de la politique à travers les choix de gestion accomplis par les dirigeants. Dans la vie publique, on parle de politiques publiques à formuler ou mener en vue d'un certain type de résultat.

La politique peut ainsi être vertueuse et intègre ou alors malhonnête et portée vers le faux et juste la manipulation.

Ces deux chemins s'imposent toujours à l'acteur politique dans ses choix. Et quand ces choix sont orientés vers la deuxième option à savoir celle du faux et des mains sales, cela produit des pays comme les nôtres où la vie devient truffée d'aberrations et de souffrances de toute nature.

Si nous intégrons que c'est ainsi que la politique doit être, alors ne soyons pas surpris du sort et du destin qui sont nôtres.

Mais là où les peuples conçoivent que la politique doit signifier autre chose allant dans le sens de l'intégrité des dirigeants, ce qui va dans le sens du modèle Foiiste différent des conceptions courantes de la politique, alors on peut espérer accéder à une société harmonieuse, promotrice de nobles valeurs menant au progrès, au bien être inclusif pour le plus grand nombre et la prospérité.

C'est ce que les acteurs politiques de la tradition démocrate chrétienne ont promu en Europe au milieu du 20e siècle. C'est la voie que d'autres États intègres ont adopté pour offrir de belles perspectives de vie à leurs peuples.

C'est le choix historique de faire selon l'orientation du bien ou du mal.

Allons voir le comportement des politiques en Europe du nord ou dans certains pays d'Asie. Exemplarité et intégrité y sont de mise même si je reconnais que la perfection ne peut être humaine. Mais de grâce, arrêtons de répandre pour le malheur de notre jeunesse des idées fausses et nocives selon lesquelles, on ne peut être intègre ou honnête en politique.

Ce que nous vivons et avons connu depuis toujours ne peut être établi comme règle. Au demeurant, l'épervier n'aurait pas envoyé autant de monde à Kondengui, New-Bell, etc. si le sens de la politique était compatible avec cette idée de filouterie au quotidien.

A chacun de choisir son option et sa philosophie politique. La mienne est plus que jamais connue : le Foiisme

Olivier Bilé, Ph-D

Président de l'UFP