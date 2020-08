CAMEROUN :: Titan Roulette : Pour les Amateurs de Casino sur Supergooal :: CAMEROON

La roulette fait partie des inconditionnels du monde du casino et Supergoal l’a bien compris. La salle de jeu virtuelle propose à ses membres de jouer au Titan Roulette qui comme son nom l’indique est un jeu de roulette en ligne qui semble très lucratif. Parcourez notre revue sur ce titre afin d’en savoir plus avant de vous lancer.

Le logiciel de jeu

Titan Roulette se distingue par son logiciel qui est très attractif à vue d’œil. Le développeur a misé sur un visuel qui rappelle la roulette du casino terrestre. L’interface 3D offre un jeu fluide et le graphisme est très réussi. Des jetons sont disposés de part et d’autres de m’écran principal avec une roue au centre. Une table de jeu est aussi présente pour faire les paris.

Les habitués des salles de jeu terrestres se reconnaîtront dans cet environnement. Par ailleurs, les joueurs peuvent compter sur la sécurité lorsqu’ils s’engagent sur Titan Roulette. La plateforme garantit la confidentialité des informations personnelles des joueurs ainsi que leurs informations bancaires.

Le fonctionnement de Titan Roulette

Titan Roulette fonctionne comme une roulette classique avec les mêmes fonctionnalités. Vous allez retrouver les différentes options de paris et le tableau de jeu de la roulette française. Le tapis comporte 37 numéros répartis en 3 colonnes composées 12 numéros. En plus de la case du zéro, les cases sont numérotées de 1 à 36.

Vous pouvez retrouver « les chances simples » comme les paris sur le noir ou le rouge, pair ou impair, manque ou encore passe. Vous pouvez retrouver les douzaines à savoir une 1ère douzaine, 2ème douzaine et 3ème douzaine. Et au bout du tapis, vous pouvez retrouver les colonnes.

Comment jouer à Titan Roulette ?

Pour jouer à Titan Roulette, c’est assez simple. Vous vous rendez sur la plateforme de jeu et choisissez votre jeu. Deux modes de jeu sont disponibles sur la plateforme : le mode gratuit et argent réel.

Lorsque vous choisissez le mode gratuit, c’est pour profiter du jeu sans avoir à parier de l’argent. Le mode démo comporte plusieurs options et permet de vous entraîner. Ce mode comporte beaucoup d’avantages. Le premier c’est la possibilité de mettre en place des stratégies de jeu. Vous commencez avec un compte virtuel d’un million d’unités à miser. Vous pouvez choisir le montant à miser et les options du pari. L’autre avantage du mode gratuit, c’est la possibilité de jouer sans inscription. En plus de ne rien dépenser, vous pouvez jouer pour le fun de manière anonyme. Il suffit de choisir la version démo pour y accéder.

Quand vous avez bien rodé vos stratégies, vous pouvez passer au mode argent réel. Il s’agit de la version du jeu qui vous permet d’atteindre des sommes folles le plus rapidement possible. Le jeu met à la disposition de ses joueurs, des promotions et bonus leur permettant de booster leurs gains.

On peut donc dire que les amoureux du jeu de la roulette en ligne seront entièrement satisfaits de Titan Roulette. Le jeu comporte toutes les règles classiques tout en proposant une interface fluide et pratique.