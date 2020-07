AFRIQUE :: GPAL 2019 : Les Lauréats dévoilés dans un communiqué officiel des organisateurs :: AFRICA

A l’attention du public, de la scène littéraire camerounaise et internationale.

En raison de la pandémie du Coronavirus, l’Equipe des GPAL n’a eu d’autre choix que d’annoncer les lauréats des Grands Prix des Associations Littéraires 2019 bien avant la cérémonie de la remise des prix (le suspense n’ayant que trop duré), contrairement à la coutume des précédentes éditions, où les lauréats n’étaient dévoilés au public que lors de la cérémonie.

Il convient de préciser qu’a priori la cérémonie de remise des prix du GPAL 2019 était déjà prévue à l’Institut Français du Cameroun à Yaoundé, dans la grande salle de spectacle, comme à l’accoutumée, avant le début des interruptions des activités culturelles dans cette institution, ainsi que partout ailleurs.

En attendant, en espérant de tous nos vœux que les choses reviendront à la normale dans des délais proches, voici la liste des lauréats de la septième édition des Grands Prix des Associations Littéraires.

Lauréat de la Catégorie Recherche :

''Cameroon 1884 - Present'', by Víctor Julius Ngoh, endorsed by ORES (Organization of Rural Éducation Simplicity).

Lauréat de la Catégorie Belles-Lettres :

''The Old Drift'', by Namwali Serpell (Zambia), endorsed by Spirit of Book.

Grand prix de la mémoire : Chinua Achebe (1930 – 2013)

Asso-Prize : Colectivo Cultural Iniciativa Poética (México)

Autres Prix :

Grand Prix des Mécènes : Cheikh Hamidou Kane

Prix Nnanga kon : Fritz Bell, consacré pour son recueil de nouvelles intitulé Broutilles.