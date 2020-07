CAMEROUN :: Le pardon, toujours possible, mais le dialogue est la condition,et la réconciliation est la finalité :: CAMEROON

A nouveau, la flamme de la violence et de l’invective de certains esprits, tentent de prendre le pas sur les voix de la raison et de la sagesse, et espère créer un monde artificiel de sauvages et de cannibales, dont la haine et la cruauté sont les seules sources d’inspiration, le seul moyen et la seule voie d’expression. Cependant une lumière apparait dans l’obscurité, pour contredire le doute et la peur. C’est une colombe qui s’élève pour apaiser les cœurs, démentir les pronostics de division et rassurer le peuple tout entier sur la certitude du triomphe des fraternités, des solidarités et des compassions.

Pour nous, nous du MPDR, nous voulons être la colombe de la paix, nous voulons être le fil salvateur qui uni les mains tendues, nous voulons rester les premiers et les derniers gardiens de la solidarité et de l’amour pour tous, pour tout, pour notre pays, pour nos familles, pour nos amis et relations partout.

A tous ceux qui se lèvent pour promouvoir consciemment ou inconsciemment la haine, les divisions, les soulèvements populaires et peut-être la guerre civile, en invoquant toutes sortes de motifs et de justifications, nous n’avons qu’un seul message : Ne commencez rien et n’aggravez rien ; ne surestimez pas vos forces ni vos soutiens et vos ambitions ni détermination. L’expérience des sociétés humaines montre qu’il est toujours plus facile de semer le désordre que de construire la paix, de commencer la guerre que de la terminer, d’allumer un feu que de l’éteindre. Attention à l’étincelle maudite !

Au marché des intelligences et de mésintelligences humaines, le dialogue, le pardon, la réconciliation et la paix, sont pourtant les denrées de loin les moins chers. Il ne suffit qu’un peu d’humilité, de prudence, de sagesse et d’amour de soi et des prochains. Sous aucun prétexte, nous ne devons laisser sombrer notre pays dans les travers de la guerre civile ouverte. Ceux qui croient y trouver le chemin le plus court pour leurs agendas, ambitions, projets et programmations, construisent pour eux-mêmes, les routes qui mènent vers les portes de l’enfer. DEBOUT POUR LE DIALOGUE SANS CONDITIONS./.

* Le Manifeste du Médiateur Universel