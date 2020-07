CAMEROUN :: Nécrologie: MIKO NDJOH Jacques n'est plus. :: CAMEROON

Nous avons l’immense peine d’annoncer le rappel à Dieu de notre arrière-grand-père, grand-père, père et patriarche MIKO NDJOH Jacques

Haut fonctionnaire retraité.

Chevalier de l’Ordre national du Mérite Français

Chevalier de l’Ordre du Mérite Camerounais

Officier de l’Ordre du Mérite Camerounais

Décès survenu le 27 mai 2020 à l’âge vénérable de 84 ans.

Bien qu’ayant mené un combat épique contre la maladie, son énergie et son optimisme n’ont pas suffi à vaincre cet ennemi ultime.

Afin que les familles éplorées, les amis de la famille, les amis et collègues, et nous puissions lui rendre un dernier hommage, nous vous reviendrons pour préciser la date et le lieu de ses obsèques.