MONDE ENTIER :: Se lancer dans un investissement en bourse : les points à savoir :: WORLD

Investir est un moyen de mettre de l'argent de côté pendant que vous êtes occupé à d'autres activités. En d’autres mots, investir est un moyen de parvenir à une fin plus heureuse. Toutefois, il serait un crime de s’y lancer sans au préalable avoir les bases du domaine.

Quel type d'investisseur êtes-vous ?

Avant d'investir votre argent, vous devez répondre à la question : quel type d'investisseur suis-je ? Lors de l'ouverture d'un compte de courtage, un courtier en ligne vous demandera quels sont vos objectifs d'investissement et quel risque vous êtes prêt à prendre.

Certains investisseurs veulent prendre une part active dans la gestion de la croissance de leur argent, et d'autres préfèrent "le fixer et l'oublier". Les courtiers en ligne plus "traditionnels" vous permettent d'investir dans des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse, des fonds indiciels et des fonds communs de placement.

Courtiers en ligne

Les courtiers offrent un service complet ou un rabais. Les courtiers de plein exercice, comme leur nom l'indique, offrent toute la gamme des services de courtage traditionnels, y compris des conseils financiers pour la retraite, les soins de santé et tout ce qui a trait à l'argent.

Ils ne traitent généralement qu'avec des clients à valeur nette élevée et peuvent facturer des frais substantiels, notamment un pourcentage de vos transactions, un pourcentage de vos actifs qu'ils gèrent et parfois une cotisation annuelle.

Investir par l'intermédiaire de votre employeur

Si vous avez un budget serré et ne pouvez peut-être pas acheter action fdj , essayez d'investir seulement 1 % de votre salaire dans le plan de retraite qui vous est proposé au travail. En réalité, vous ne manquerez probablement pas une cotisation aussi modeste.

Les régimes de retraite basés sur le travail déduisent vos cotisations de votre salaire avant le calcul des impôts, ce qui rendra la cotisation encore moins pénible. Une fois que vous serez à l'aise avec une cotisation de 1 %, vous pourrez peut-être l'augmenter au fur et à mesure des augmentations annuelles.

Commissions et frais

Comme les économistes aiment à le dire, il n'y a pas de repas gratuit. Bien que récemment, de nombreux courtiers se soient lancés dans une course à la baisse ou à la suppression des commissions sur les transactions, et que les Fonds négociés en bourse proposent des investissements indiciels à tous ceux qui peuvent négocier avec un compte de courtage classique, tous les courtiers doivent gagner de l'argent auprès de leurs clients d'une manière ou d'une autre.

Dans la plupart des cas, votre courtier prélèvera une commission chaque fois que vous négocierez des actions, que ce soit à l'achat ou à la vente. Les frais de transaction vont de 2 euros par transaction à 10 euros pour certains courtiers à escompte. Certains courtiers ne prélèvent aucune commission sur les transactions, mais ils compensent par d'autres moyens. Aucune organisation caritative ne propose de services de courtage.

Selon la fréquence de vos transactions, ces frais peuvent s'additionner et affecter votre rentabilité. Investir dans des actions peut être très coûteux.