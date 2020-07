CAMEROUN :: Lutte contre le Covid-19 : L'Union Européenne apporte 06 milliards francs CFA à Yaoundé :: CAMEROON

L'Union européenne matérialise sa bonne coopération avec le Cameroun. Une action matérialisée le 07 juillet 2020 à Yaoundé ( capitale politique du Cameroun), par la signature du décaissement anticipé de la tranche fixe de l'année en cours, sous forme de dons. D'une valeur de 09 millions d'euros ( 06 milliards francs CFA), ce don de l'Union européenne ( UE ), vient en appui aux efforts financiers du gouvernement camerounais, dans la lutte qu'elle mène contre l'épidémie du Covid-19.

La signature du décaissement anticipé des six milliards francs CFA accordés à titre de don au Cameroun par l'UE, a eu lieu à Yaoundé, entre le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, ailleurs coordonnateur national du FED, et l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Hans - Peter Schadeck. Le décaissement initial du don de l'UE était prévu pour la fin d'année 2020, mais le décaissement anticipé de l'opération, a été commandé par l'urgence de la lutte contre le Covid-19 auquel le Cameroun fait face. Le processus de décaissement amorcé vient ainsi rapidement renforcer la stratégie de lutte contre l'épidémie du Coronavirus, mise sur pied, par les autorités camerounaises..

D'autre part, la signature du décaissement anticipé de ce mardi 07 juillet 2020, a été facilitée, par la levée des conditionalités préalablement arrêtées. Signalons aussi que l'opération a été suivie par des discussions entre les deux parties, sur l'étude de l'Impact Fiscal Net ( IFN) liée à l'Accord de partenariat économique (APE) Cameroun - UE. En somme, gouvernement camerounais et Union européenne sont tombés d'accord sur la nécessité d'actualiser l'étude ressortissant à l'IFN, au vu du contexte sanitaire, environnemental et économique.

Face à l'épidémie du Covid-19, le Cameroun n'est pas seul; il a un allié fidèle qui, lui est venu au secours, par un don: l'Union européenne, avec un décaissement de six milliards francs CFA.